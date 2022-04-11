«Яндекс 360» обновил мобильное приложение «Почты»

«Яндекс 360» обновил мобильное приложение «Почты». В нём появились правила обработки писем, отложенная отправка и уведомления о доставке. Кроме того, к приложению теперь можно подключить сразу несколько почтовых аккаунтов и читать все письма в одной ленте.

Правила обработки писем пригодятся тем, кто любит, когда всё разложено по полочкам — в том числе в деловой переписке. С помощью правил можно настроить Почту так, чтобы она сама разбирала входящие: например, письма от заказчиков переносила в папку «Клиенты», а сообщения с темой «Счет-фактура» или «Договор» — в папку «Документы». Пользователю не придётся тратить время на разбор почты, в ней будет чистота и порядок. Созданные в мобильном приложении правила работают и в веб-версии сервиса.

Отложенная отправка удобна, когда нужно доставить письмо не сразу, а спустя какое-то время — например, сегодня поставить на отправку отчёт, который начальник просил прислать завтра. Функция полезна и когда члены команды работают в разных часовых поясах. Теперь они могут отправлять письма так, чтобы коллеги получали их в рабочее время. А если включить уведомление о доставке, будет понятно, дошло ли письмо. Это удобно, когда пишешь человеку впервые или сомневаешься в адресе.

Если подключить к «Почте» несколько ящиков (неважно, на «Яндексе» или нет), можно будет просматривать все письма в одной ленте — в папке «Все входящие». Так, если человек ждёт сообщение, но не помнит, на какую почту его обещали прислать, он может поискать его в общей папке. Это проще, чем заходить в разные аккаунты со смартфона. Причём ответить можно с того же адреса, на который пришло письмо.

Новые возможности уже доступны в «Яндекс почте» для Android и скоро появятся в версии для iOS.

«Яндекс 360» — это набор сервисов для работы и решения повседневных задач, куда входят «Почта», «Диск», «Документы», «Телемост», «Календарь», «Заметки» и «Мессенджер». Они позволяют вести переписку, планировать своё время, проводить видеовстречи и работать с документами. Пользователи могут хранить файлы разных форматов и открывать их на любых устройствах.