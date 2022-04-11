Захватывающие истории VPN-сервисов в России: интернет-трафик клиентов Yota на них вырос в 69 раз с начала года

Мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на VPN-сервисы с 1 января по 3 апреля 2022 г. Количество пользователей в приложении Surfshark VPN выросло в 172 раза, а объем трафика на сервис 1.1.1.1 упал в 293 раза. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Процент пользователей VPN-сервисов в общем числе клиентов Yota начал расти на неделе с 21 февраля 2022 г., наибольший скачок произошел с 14 по 20 марта 2022 г. — на 11% по сравнению с прошлой неделей. Всего с января по апрель 2022 г. доля тех, кто применяет VPN, увеличилась в 38 раз и составила 22,8% от общего числа клиентов Yota. К началу апреля 2022 г. пользователей таких приложений стало в 53,5 раза больше, чем в январе 2022 г..

Процент VPN-сервисов в общем объеме трафика Yota начал расти также на неделе с 21 февраля 2022 г. На пике — с 21 по 27 марта 2022 г. — доля трафика на VPN-приложения увеличилась в девять раз и составила 2,6% от общего. В последнюю неделю марта 2022 г. клиенты Yota потратили в 69 раз больше трафика на VPN-сервисы, чем в первую неделю января 2022 г..

Лидером среди VPN-сервисов у клиентов Yota был и остается OpenVPN: за неделю в январе 2022 г. доля его трафика среди всех приложений составляла 56,77%, за неделю в апреле 2022 г. процент OpenVPN немного снизился — 55,9%. На втором месте в январе 2022 г. было приложение iCloud Private Relay с 21,03%, но за три месяца оно потеряло 17,5% и в апреле 2022 г. оказалось лишь на четвертом месте с долей 3,52%. Значительно расширил свое присутствие и поднялся на второе место сервис WireGuard: с 13,38% в январе 2022 г. до 32,08% в апреле 2022 г. Также прирост в трафике показал Surfshark VPN: с девятого места и 0,6% в январе 2022 г. он поднялся на третье в апреле 2022 г. — 6,04%.

Наибольший прирост трафика и пользователей в апреле по сравнению с январем 2022 г. показали приложения:

1. Surfshark VPN: рост трафика в 75,6 раза, пользователей — в 172 раза.

2. WireGuard: рост трафика в 27 раз, пользователей — в 13,8 раза.

3. ExpressVPN: рост трафика в 10,2 раза, пользователей — в 3,4 раза.

4. OpenVPN: рост трафика в 7,6 раза, пользователей — в 17,5 раза.

Менее внушительный прирост интернет-трафика и количества пользователей показали приложения Touch VPN, CyberGhost VPN и VPN by Private Internet Access. Сервисы Check Point VPN и iCloud Private Relay практически не изменили своих показателей за рассматриваемый период.

Единственный сервис, который сдал позиции и в объеме трафика, и в числе пользователей, — 1.1.1.1 WARP. В 293 раза меньше трафика потратили клиенты Yota на это приложение 1 апреля 2022 г., чем 1 января 2022 г. При этом пользователей стало лишь в 1,6 раз меньше.

«После 28 февраля показатели приложения 1.1.1.1 WARP начали расти: 14 марта объем трафика был уже в 41,5 раза выше, чем в этот же день января, а количество пользователей сервиса в 103,3 раза больше, – сказала Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota. – Однако всего через пару дней, после 16 марта, оба показателя резко упали: объем трафика в 44,4 раза, количество пользователей в 54 раза. В этот же период появились сообщения о блокировке 1.1.1.1 WARP Роскомнадзором, что и объясняет такое падение».

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Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.