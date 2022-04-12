CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Дмитрий Чернышенко: Более 1,5 млн школьников и студентов получили бесплатный доступ к образовательным онлайн-курсам

1,5 млн школьников и студентов, а также 220 тыс. преподавателей зарегистрировались на образовательной онлайн-платформе «Цифровой образовательный контент» и получили бесплатный доступ к образовательным курсам. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Онлайн-сервис был запущен в сентябре 2021 г. в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Он объединил в себе образовательные курсы и материалы российских образовательных платформ. Благодаря ему школьники, студенты и преподаватели могут бесплатно и в дистанционном режиме получить дополнительные знания по программированию, финансовой грамотности, иностранным языкам и другим профильным предметам. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

Вице-премьер подчеркнул, что развитие платформы позволит обеспечить дистанционный доступ к качественному российскому образовательному контенту.

«Для Правительства важно повышать доступность образования, создавать условия для получения дополнительных знаний по интересующим направлениям, — сказал Дмитрий Чернышенко. — Благодаря этому сервису студенты и школьники получили расширенный выбор верифицированного образовательного контента, а преподаватели — возможность освоить ключевые компетенции цифровой образовательной среды. За полгода с момента запуска к проекту присоединились 20 тыс. образовательных организаций из 85 регионов России. Более 1,5 млн школьников и студентов, а также 220 тыс. преподавателей уже получили доступ к образовательным онлайн-курсам. К 2024 г. пройдут регистрацию и получат бесплатный доступ к материалам все образовательные организации общего и среднего профессионального образования».

Инициаторами создания платформы стали Минцифры и Минпросвещения России. Студентам, школьникам и преподавателям в личном кабинете на сайте educont.ru доступны курсы «Учи.ру», «Фоксфорда», «Мобильного электронного образования», «1С: Урок», «Нового Диска» и других производителей современного цифрового образовательного контента.

«Онлайн-платформа “Цифровой образовательный контент” расширяет доступ для педагогов и учащихся к профильным онлайн-курсам в дополнение к традиционным занятиям, — сказал директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец. — Школы и организации СПО могут эффективнее выстраивать образовательный процесс и формировать индивидуальный подход к обучению каждого ученика».

«В условиях глобальной цифровизации очень важно обеспечить равные условия доступа к качественному образованию детей вне зависимости от места их проживания и уровня жизни семьи, — отметила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова. — Пользователи платформы могут совершенствовать свои цифровые компетенции, изучая курсы ведущих ИТ-компаний. Со своей стороны мы обеспечим всю необходимую техническую поддержку».

«Учебные материалы проходят специальную проверку на соответствие федеральным государственным образовательным стандартам. В проекте заявлено 1300 образовательных курсов, присоединяются другие крупные онлайн-площадки, добавляется новый контент, — сообщила руководитель Центра цифровизации образовательной деятельности Университета Иннополис Татьяна Камалетдинова. — В рамках проекта педагоги могут пройти оценку цифровых компетенций и курсы повышения квалификации. К марту 2022 г. оценку компетенций прошли уже 40 тыс. педагогов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Booking.com вернул долги российским отелям и туристам в отличие от конкурента, который их ограбил

Минцифры назначило нового координатора ИТ в госорганах

Экс-глава «Мегафона» вложит $450 млн вместо России в Африку и Ближний Восток

Европа ввела санкции против главы Ozon

Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры состоится в июне. Открыта регистрация

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Показать еще

Наука

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»