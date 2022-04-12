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«Эвотор» запустил новый инструмент аналитики малого бизнеса – Telegram-бот «Эвобот»

ИТ-компания «Эвотор» запустила Telegram-бот «Эвобот». С его помощью можно узнать актуальную информацию о ключевых показателях разных отраслей малого бизнеса в России. Сервис поможет предпринимателям узнать средние показатели по своей отрасли или оценить новую нишу. Эвобот также может быть полезным для аналитиков при проведении исследований и для СМИ. Об этом CNews сообщили представители «Эвотор».

Telegram-бот «Эвобот» аккумулирует обезличенные данные продаж онлайн-касс, используемых торгово-сервисным предприятиями в малом и среднем бизнесе в экосистеме «Эвотора».

«Эвобот» предоставляет данные по 15 ключевым параметрам, среди них: средний чек, среднее число позиций в чеке, среднее количество чеков в день для одной точки, число чеков по времени суток и дням недели. Можно также узнать средние показатели самых эффективных и самых слабых точек. Например, в марте 2022 г. средний чек кофеен составил 282 руб., в салонах красоты самыми загруженными днями недели были четверг и суббота (по 29% всех чеков за неделю), в среднем в день ветклиники обслуживают 13 клиентов (чеков), а у магазинов автотоваров ночные продажи не уступают дневным.

Данные представлены по 125 отраслям, например, магазины автотоваров, хозяйственные магазины, обувные магазины, салоны красоты и др. По умолчанию «Эвобот» дает общероссийские показатели, но можно получить и информацию по макрорегиону (Центр, Северо-Запад, Поволжье и т.д.). Данные разбиты помесячно за последний год. Предприниматели могут отследить сезонные всплески спроса, динамику, спрогнозировать продажи и скорректировать закупки.

«Предприниматели могут видеть ключевые показатели по своему бизнесу в личном кабинете “Эвотора”: выручку, средний чек, количество чеков и позиций в одном чеке, популярные товары, скидки, возвраты, – сказала Полина Величкина, ведущий аккаунт-менеджер по развитию рекламных продуктов и монетизации данных ИТ-компании «Эвотор». – А с “Эвоботом” предприниматели могут сравнить свои результаты со средними в своем сегменте или оценить новую нишу на старте проекта. “Эвобот” также может быть полезен для аналитиков рынка при проведении исследований и для СМИ».

При выгрузке данных «Эвобот» учитывает репрезентативность данных и предупреждает пользователя, если информации по определенному сегменту недостаточно для качественного анализа. Telegram-бот пока работает в бета-версии.

***

«Эвотор» — ИТ-компания, экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Российский производитель умных онлайн-касс: за пять лет в стране активировано более 850 тыс. смарт-терминалов «Эвотор». Каждый четвертый предприниматель в России работает на «Эвоторе». В магазине приложений «Эвотор.Маркет» более 850 сервисов для управления бизнесом.

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