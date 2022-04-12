На «Госуслугах» можно подать заявку на досудебное обжалование проверок на бизнес

В рамках совершенствования контрольно-надзорной деятельности на портале «Госуслуг» с 9 апреля 2022 г. предусмотрена возможность подачи жалобы на проверку, которая нарушает введенный ранее мораторий. Ссылку можно найти на главной странице сайта в разделе «Жалоба на решения контрольных органов», далее необходимо спуститься ниже на странице в раздел «Жалоба на нарушение моратория на проверки». После введения номера проверки остается заполнить несколько полей и отправить жалобу. Отметим, что это новая процедура и рассмотрение такой жалобы составляет всего один рабочий день. В случае выявления нарушения моратория проверки будут отменены. Об этом CNews сообщили представители Минэкономразвития России.

Директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр Вдовин провел совещание с региональными представителями провел совещание с представителями контролеров федерального и регионального уровней, на котором рассмотрели функционал нового сервиса и обсудили уже поступившие жалобы в рамках механизма досудебного обжалования. Также на совещании обсудили статусы рассмотрения жалоб на решения контрольных (надзорных) органов, действия (бездействие) их должностных лиц, рассмотрение жалоб на нарушение моратория на проведение контрольных (надзорных) мероприятий, нарушение срока рассмотрения жалоб.

«Мы будем оперативно отрабатывать с коллегами из контрольных органов все сигналы от бизнеса. По-прежнему одной из наших ключевых задач остается поддержка населения и бизнеса, для этого инспекторы должны совершать профилактические визиты, объяснять, а не наказывать», – отметил Александр Вдовин.

Правительство России ввело мораторий на проведение в 2022 г. плановых проверок и ограничения на внеплановые для поддержки российского бизнеса в 2022 г. Соответствующий проект постановления подготовило Минэкономразвития России.

Без согласования с прокуратурой можно проверить по следующим основаниям: требование прокуроров, поручение Президента или Правительства, по программе проверок, а также если бизнес сам обратится для отмены ранее приостановленного разрешения.