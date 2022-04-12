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«Вконтакте» защитит пользователей от взломов и кражи личных данных через пиратские приложения

В рамках глобальной программы защиты данных VK Protect социальная сеть внедрила специальную функцию, чтобы обезопасить аккаунты и личную информацию пользователей от недобросовестных разработчиков сторонних приложений.

Нововведение поможет защитить личные данные от недобросовестного использования и утечек, а также предотвратить взлом профилей через потенциально опасные приложения, которые могут применяться для вредоносных действий, рассылки спама и сбора конфиденциальной информации.

В целях безопасности функция защиты будет включена по умолчанию для пользователей «Вконтакте» на устройствах с Android. Она не повлияет на работу официального приложения VK, а также альтернативных клиентов от сторонних разработчиков — если приложения были созданы с помощью открытых методов API, разрешённых социальной сетью. Их разработчики могут связаться с поддержкой «Вконтакте», чтобы добавить надёжные средства защиты в альтернативные приложения и обезопасить аудиторию сервиса.

Обновления стали частью глобальной инициативы VK Protect — она объединяет все технологические решения, которые обеспечивают защиту в сервисах экосистемы VK. Новая функция доступна на Android и основана на технологии Safetynet.

Александр Тоболь, технический директор «Вконтакте», сказал: «Безопасность пользователей и их данных — ключевой приоритет для нашей команды. Мы хорошо понимаем, как важно идти на опережение и находить решения для защиты от угроз до того, как они причинят вред. Отвечая за месячную аудиторию больше 100 млн пользователей, мы не забываем и про человеческий фактор. На первый взгляд не всегда легко распознать мошенника: обещания уникальных функций вроде возможности посмотреть «гостей страницы» могут перевесить чувство самосохранения. И если у себя на платформе мы можем заблокировать таких злоумышленников, для внешних угроз важно создавать специальные технические решения. Так появилась новая функция защиты. Мы ожидаем, что она поможет значительно повысить безопасность пользователей «Вконтакте».

Алексей Волков, директор по информационной безопасности VK, отметил: «В основе продуктов VK лежат открытость, безопасность и удобство распространения информации. В конце прошлого года мы запустили обновлённую программу защиты данных пользователей — VK Protect. Её цель — помочь людям эффективно управлять приватностью и использовать инструменты для защиты информации. Мы подходим к вопросу безопасности комплексно: занимаемся не только обеспечением технической защиты, но и просвещением. VK объединяет крупнейшие коммуникационные площадки в стране».

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