«Яндекс Еда» расширяется на Дальнем Востоке

«Яндекс Еда» начала работать в Благовещенске и Уссурийске — таким образом сервис расширил зону действия на Дальнем Востоке России. «Яндекс Еда» пришла в этот федеральный округ два года назад, и сейчас это один из регионов страны, в которых сервис развивается быстрее всего. Так, за вторую половину 2021 г. число заказов в регионе увеличилось в три раза по сравнению с таким же периодом 2020 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

На Дальнем Востоке у сервиса уже больше 200 партнеров — это локальные рестораны европейской, китайской, японской кухонь и федеральные сети фастфуда, в том числе «Бургер Кинг».

Курьеры-партнеры «Яндекс Еды» развозят блюда в радиусе 6 км от ресторанов, на доставку у них уходит в среднем 38 минут. В Благовещенске, Уссурийске и других городах Дальнего Востока сервис планирует максимально расширить зоны доставки и увеличить количество доступных ресторанов, чтобы жители любых районов этих городов могли делать заказы.

Сервис поддерживает заведения, которые только начинают работать с ним и принимают не больше 30 заказов в месяц. Такие рестораны могут за 1 руб. в месяц подключить пакет услуг «Яндекс Еды». Он позволяет отвечать на отзывы клиентов в приложении сервиса, с помощью мессенджера смотреть ежедневные отчеты о продажах, а еще выбрать частоту выплат от «Яндекс Еды» за выполненные заказы — в том числе получать заработок каждый день. Символическая цена пакета будет действовать до конца 2022 г.

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«Яндекс.Еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 38 тыс. заведений в 186 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане, а также в Белоруссии. Заказать еду можно на сайте сервиса и в приложениях «Яндекса», «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — 32 минуты.