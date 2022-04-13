Пользователи «Яндекса» смогут управлять рекламой

«Яндекс» добавил на баннеры своей рекламной сети специальную кнопку — с ее помощью пользователи могут взаимодействовать с рекламой. Например, можно сообщить, что объявление неинтересно, пожаловаться на нарушения или узнать подробности о рекламодателе: есть ли у него представительства в офлайне, ведет ли он страницы в соцсетях, какие еще объявления он разместил и так далее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Мы сделали своего рода пульт управления рекламными объявлениями, и этот пульт теперь доступен каждому пользователю. Сигналы, которые мы получаем, помогают нам повысить качество рекламы, сделать ее более полезной и безопасной», — сказала Вера Лейзерович, директор по рекламным продуктам «Яндекса».

Баннеры с кнопкой можно увидеть на площадках, которые входят в рекламную сеть Яндекса. Это сайты самого «Яндекса» и его партнеров, а также мобильные приложения.