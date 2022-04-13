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«Синий утес», «Строитель», «Радуга» и еще более двадцати СТН в пригороде Томска получили доступ к LTE от МТС

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о покрытии высокоскоростным мобильным интернетом садоводств Томской области. Теперь владельцы двадцати пяти садоводств Томского района впервые получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС. Это стало возможно благодаря установке дополнительного телеком-оборудования в дачных поселках, расположенных вдоль Богашевского и Коларовского и тактов, а также на берегу реки Обь в селе Половинка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Так покрытие сетью «четвертого поколения» охватило территорию так называемых «богашевских» дач – это садовые товарищества «Солнечная долина», «Строитель», «Лесник-1» и «Лесник-2», «Кедрач», «Зеленый мыс», «Коммунальщик», «Трамвайщик», «Елочка», «Ягодка», «Майолика», «Ягодное-1», «Надежда-1», «Лэповец» и «Семья»; в СНТ «Синий утес», расположенном по правую сторону от Коларовского тракта; в селе Корнилово - СНТ им. Гвоздева, микрорайон «Красная горка 2», «Зеленая долина-4», «Лесной массив»; в селе Половинка – а именно в СНТ «Таежный» и «Радуга».

Скорость интернета позволит владельцам загородной недвижимости пользоваться возможности современных цифровыми сервисами МТС: они смогут организовать дистанционную работу и обучение, смотреть онлайн кино и сериалы, обмениваться тяжелыми мультимедиа, пользоваться соцсетями и мессенджерами.

«Более половины томичей имеют дачу или загородный дом, причем порядка 20% из них живут там все лето, – сказала директор МТС в Томской области Марина Фещенко. – К новому дачному сезону мы постарались максимально покрыть территорию крупных и средних садоводств сетью «четвертого поколения», чтобы предстоящим летом владельцам загородного жилья были доступны все сервисы, которыми они привыкли пользоваться в городе. Это напрямую влияет на качество пребывания и является основой для развития комфортной инфраструктуры в пригороде».

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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