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За неделю почти 20 тыс. предпринимателей воспользовались сервисом автоматического подбора мер поддержки

Почти 20 тыс. предпринимателей воспользовались сервисом по автоматическому подбору мер поддержки за первую неделю его работы на сайте Центра поддержки экономики Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом CNews сообщили представители Департамента экономической политики и развития города Москвы.

«Ежедневно сервис, который содержит более 100 действующих в Москве федеральных и городских мер поддержки бизнеса в условиях санкций, посещают несколько тысяч предпринимателей, – сказал Владимир Ефимов. – Только 4 апреля, в день запуска агрегатора, сайт посетили более шести тысяч человек. Число просмотров страниц сайта в этот день превысило 14,5 тыс., а за всю неделю, с 4 по 10 апреля, зафиксировано почти 50 тыс. просмотров, из которых 80% приходится на страницы мер поддержки».

Работать с сервисом просто: для того, чтобы получить информацию об антикризисных мерах, предпринимателям нужно выбрать из выпадающего списка сферу своей деятельности, организационную форму, размер бизнеса, направления поддержки. Система автоматически покажет все доступные для конкретного предприятия меры, а также даст их описание, информацию о категориях получателей, сроках предоставления и ссылку на документ, которым они утверждены.

«Наибольший интерес у посетителей вызвали такие меры поддержки, как гранты для предпринимателей на создание или развитие МСП, финансовая поддержка инновационного импортозамещения, компенсации МСП расходов на использование отечественной системы быстрых платежей, гранты на приобретение и лизинг оборудования, кредитные программы для малого и среднего бизнеса», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Центр поддержки экономики города Москвы создан в разгар пандемии весной 2020 г. для оперативного взаимодействия между бизнесом и властью и участвовал в разработке антикризисных решений правительства Москвы по поддержке столичной экономики общим объемом около 100 млрд руб.

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