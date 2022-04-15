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«Яндекс» представил «Счет» с кешбэком

«Яндекс» ввел новый способ оплаты — «Счет». С него можно будет расплачиваться на сервисах компании и получать за это дополнительный кешбэк. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Счет» можно завести в приложении «Яндекс Go», а пополнить — с банковской карты, а вскоре и через систему быстрых платежей. Пока оплатить со «Счета» получится поездки на такси, но позже он появится в «Афише», «Услугах», «Маркете», «Еде», «Лавке», «Заправках», «Драйве» и других сервисах.

Владельцы «Счета» получают кешбэк в баллах. Он начисляется из средств «Яндекса» и до 12 июля 2022 г. составляет 5%. Кешбэк за оплату со «Счета» суммируется с кешбэком, который дает подписка «Яндекс Плюс». Например, при поездке по тарифу «Комфорт» вернется 15%, а по тарифам «Эконом» или «Доставка» — 5%.

Счет уже доступен части подписчиков «Плюса». Сейчас на нем можно держать до 15 тыс. руб. и тратить в месяц до 40 тыс. руб.. Команда продолжает проверять сценарии использования «Счета» и добавлять новые возможности. В будущем «Счет» смогут открыть все пользователи «Яндекса».

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