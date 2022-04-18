В Москве в два раза выросла востребованность электронных госуслуг для бизнеса

Юридические лица и индивидуальные предприниматели воспользовались онлайн-услугами и сервисами на столичном портале mos.ru свыше двух миллионов раз по итогам прошедшего года. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, это в два раза больше, чем годом ранее. Наиболее востребованными у представителей бизнеса остаются услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и транспорта. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Онлайн-формат получения услуг экономит предпринимателям время, позволяя сосредоточиться на развитии своего дела. В прошлом году компании и ИП воспользовались возможностями цифровой экосистемы Москвы свыше двух миллионов раз. По сравнению с 2020 г. этот показатель вырос вдвое. Число полезных услуг и сервисов на mos.ru постоянно увеличивается. Сегодня там можно подать заявку на субсидию, оформить лицензию или отправить документы для регистрации бизнеса», — отметила Наталья Сергунина.

Как отметила вице-мэр, всего на mos.ru доступно более 200 услуг и сервисов для предпринимателей, а общее количество зарегистрированных корпоративных личных кабинетов превышает 420 тыс.

По числу обращений в 2021 г. среди столичных бизнесменов лидировал сервис сверки финансово-лицевых счетов Департамента городского имущества — им воспользовались около 950 тыс.

«Сервис предназначен как для арендаторов городской недвижимости, так и для покупателей нежилых помещений. Он дает возможность оперативно получить основные сведения о финансово-лицевых счетах, например, об актуальной ставке арендной платы и зачисленных платежах, получить детализацию операций по счету за выбранный период, запросить акт сверки расчетов. В 2021 г. сервис модернизировали, в результате у бизнесменов появилась возможность оплачивать счета напрямую через mos.ru. С начала 2022 г. предприниматели воспользовались им уже более 327 тыс. раз», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На втором месте по популярности — услуга оформления пропусков на въезд грузового транспорта, ей воспользовались больше 600 тыс. раз. В список самых востребованных услуг также вошли онлайн-запись на прием к специалистам Москомэкспертизы, подача заявки на проведение контрольно-геодезической съемки, оформление ордеров на проведение земляных работ, предоставление торгового места на ярмарках выходного дня, регистрация самоходной техники и получение разрешения на таксомоторную деятельность. Этими услугами воспользовались в общей сложности около 300 тыс. раз.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, в прошлом году на mos.ru появилось более 20 новых онлайн-услуг для юрлиц. На портале теперь можно подать заявку на краткосрочную аренду городского помещения, включение летнего кафе в схему размещения, получение субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования и процентов по кредитам. Можно также оформить парковочное разрешение для каршеринга.

С февраля 2022 г. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступна оплата счетов в сервисе «Мои платежи» на mos.ru. С его помощью можно оплатить около пяти тысяч разных услуг. В сервисе можно узнать об имеющихся задолженностях и посмотреть историю платежей.

Для поиска счетов в кабинете юридического лица должны быть указаны ИНН и КПП (для индивидуальных предпринимателей потребуется только ИНН). Помимо автоматизированного поиска начислений, предприниматели могут также оплачивать счета по уникальному идентификатору начисления (УИН).

Услуги и сервисы для бизнеса размещены в общем каталоге. Для удобства пользователей их распределили по соответствующим категориям: например, строительство, реконструкция и ремонт, земля и недвижимость, транспорт и аттракционы, реклама, торговля и общепит. Получить электронные услуги могут пользователи, авторизованные в корпоративном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Корпоративный кабинет работает как единая площадка для всех сотрудников одной организации, имеющих электронную подпись. Здесь можно отслеживать статус заявок компании на получение госуслуг, оплачивать счета, узнавать о ближайших сроках уплаты налогов и получать другую полезную информацию.

Создать кабинет организации на mos.ru можно с помощью квалифицированной электронной подписи.