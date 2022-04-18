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В России появилась цифровая платформа закупок в строительной сфере

В России заработала цифровая платформа управления снабжением для корпоративных заказчиков в строительстве — «Лахта.spb».

Цифровая платформа управления снабжением – веб-платформа, сочетающая в себе функции B2B промышленного интернет-магазина, торговой площадки, SRM-системы и нескольких специализированных решений по управлению доставкой грузов.

По замыслу разработчиков из компании «Интеллектуальные технологии» (Санкт-Петербург) платформа переводит всю цепочку снабжения в цифровой формат по стандартам процессов — от момента возникновения потребности заказчика в товаре до его приемки в конечном пункте.

Она объединяет производителей, покупателей, операторов логистики и перевозчиков в едином цифровом пространстве, помогает им находить друг друга, интерактивно взаимодействовать при заключении сделок, а также отслеживать исполнение контрактов в режиме реального времени.

По итогам полутора лет промышленной эксплуатации платформы подписаны свыше 12 тыс. контрактов на поставку оборудования и материалов на сумму 190 млрд руб., свыше 3,5 тыс. контрактов общей стоимостью 3 млрд руб. на перевозку груза. В планах сервиса до конца 2022 г. увеличить объем совершенных сделок на платформе до 30 тыс. без потери качества портфеля клиентов, а также продолжить развитие линейки встроенных финансовых сервисов и аналитики.

Клиенты «Лахта.spb» получают доступ к ассортименту из более чем 1,6 млн. товаров крупнейших заводов-изготовителей и поставщиков России. Около 200 зарегистрированных компаний-перевозчиков готовы обеспечить доставку законтрактованной продукции в любую точку страны.

«Процесс управления закупками в строительной сфере, особенно когда речь идет о крупных проектах с сжатыми сроками, подразумевает постоянную работу с изменениями. Достоверная информация о состоянии каждого элемента в цепи поставок — ключевой фактор управляемости процесса. По нашим наблюдениям, до 70% управленческого ресурса при «аналоговом подходе» расходуется неэффективно: свыше половины непроизводительных затрат времени уходит на поиск и проверку информации о статусе заказа, его местоположении и ожидаемых сроках доставки для планирования работ. При этом актуальность информация теряет раньше, чем о ней узнает лицо, принимающее решение. Платформа «Лахта.spb» позволяет всем участникам находиться в едином информационном пространстве достоверных данных и принимать взвешенные решения в режиме реального времени», – сказал исполнительный директор «Интеллектуальных технологий» Дмитрий Москвин.

Разрыв существующих логистических цепочек привел к дефициту продукции, ускоренному поиску новых возможностей и деловых партнеров. В новой реальности «Лахта.spb» работает в интересах как российских продавцов (возможность быстро найти новых клиентов и получить крупные заказы), так и покупателей, заинтересованных в выборе надежного проверенного контрагента. При необходимости покупатели и продавцы могут сформировать заявки на финансовые продукты для исполнения контрактов, используя сервисы платформы.

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