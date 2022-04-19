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Аналитика Slickjump: мобильный трафик в Рунете за месяц поставил рекорд

На фоне блокировок социальных сетей и других ресурсов доля мобильного трафика в Рунете выросла в марте 2022 г. на рекордные 4%. По данным аналитиков независимой рекламной платформы Slickjump, за один месяц наблюдений объем потребления мобильного трафика показал существенный рост, который превышает годовое значение.

Всего за 2021 г. доля мобильного трафика в Рунете выросла на 2%, а всего на портативные устройства приходилось по итогам прошлого года 83%. В марте этот показатель составил 87%, что для Рунета является пока самым высоким показателем за все время наблюдения.

Ранее ожидалось, что показатель в 85-86% будет достигнут только в 2025 г.

Рост доли мобильного трафика на контентных площадках, которые входят в рекламную сеть Slickjump, аналитики связывают с резким всплеском популярности портативных устройств для потребления контента в России.

Эксперты полагают, что портативные устройства проще использовать в связке с VPN для обхода блокировок интернет-ресурсов. Кроме того, по словам аналитиков, многие инструкции в интернете по обходу блокировок, чаще содержат указания по настройке именно смартфонов и планшетов. Возможно, все это и привело к резкому росту мобильного трафика в Рунете.

«Мы отмечаем опережающий прогнозы рост мобильного трафика. Но в течение года показатели могут меняться. Тренд массового перехода пользователей на мобильные устройства, безусловно, сохраняется и мы это отмечаем. Но в долгосрочной перспективе мы ожидаем, что мобильный трафик по итогу 2022 г. вернется к прогнозным показателям на уровне прошлого года – 83%», – отметил исполнительный директор Slickjump Антон Ермаков.

Исследование охватывает всю аудиторию рекламной сети Slickjump, которая составляет 64,8 млн пользователей в месяц.

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