Число пользователей туристического сервиса Russpass достигло 3 млн

Цифровой сервис Russpass открывает множество возможностей для путешествий в Москву и другие города России. Благодаря ресурсу можно приобрести билеты на самолет или поезд, забронировать номер в отеле, подобрать экскурсии. Russpass предложит готовые туры, а при необходимости поможет составить индивидуальный маршрут — пешеходный, на автомобиле или другом транспорте. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, количество пользователей сервиса уже достигло 3 млн

«Менее чем за два года работы сервиса его аудитория увеличилась до 3 млн пользователей. Число партнеров проекта тоже растет, сейчас их уже 1700. Это туроператоры, гостиницы, экскурсионные бюро, музеи. В тройке самых популярных функций Russpass — бронирование номера в отеле, поиск достопримечательностей и подбор готового тура», — сказала Наталья Сергунина.

Определиться с гостиницей и забронировать номер

Лидером среди всех функций ресурса стало прямое бронирование номеров в отелях. Ей посетители онлайн-площадки пользуются чаще всего. Для того чтобы выбрать гостиницу, следует открыть главную страницу сайта и зайти в раздел «Отели». Там понадобится задать параметры поиска: город, в котором находится гостиница (Москва, Санкт-Петербург или другой в пределах России), даты поездки, число гостей.

После того как турист нажмет на кнопку «Найти», Russpass покажет все подходящие его запросам варианты. На этом этапе можно сузить результаты поиска, уточнив минимальную и максимальную стоимость проживания, а также предпочтительное количество звезд у гостиницы. В перечне предложений будет информация об отеле: его название, количество звезд, включенные в стоимость услуги (например, завтрак, тренажерный зал, спа), цена за одну ночь. Все карточки сопровождаются фотографиями номеров, холла или других интерьеров. Чтобы узнать расположение гостиницы, выбрать конкретный номер и забронировать его, нужно кликнуть на кнопку «Подробнее».

Составить подборку достопримечательностей для самостоятельной поездки или приобрести готовый тур

А те пользователи, которые планируют отправиться в путешествие по России, но пока не знают, в каком именно городе или регионе им хотелось бы побывать, могут ознакомиться с подборкой достопримечательностей и афишей мероприятий в разных уголках нашей страны. Это вторая по популярности опция в сервисе Russpass. Она будет полезна и тем, кто задумал самостоятельную поездку. Воспользоваться функцией можно, перейдя в категорию «Что посмотреть» и открыв подкатегорию «Места и события». Здесь тоже есть возможность описать свои пожелания: поставить нужную локацию, выбрать даты отдыха и отметить интересы (памятники, смотровые площадки, музеи).

При этом Russpass не только перечислит все подходящие достопримечательности и события, но и расскажет о них, предложит добавить в «Избранное». Например, на страницах музеев опубликованы краткие справки о коллекциях, актуальные режимы работы и адреса. На некоторые экспозиции можно приобрести входной билет онлайн, чтобы не ждать в очереди к кассам. Если речь идет о спектакле, концерте или кинопоказе, сервис подскажет продолжительность мероприятия.

Замыкает топ-3 функция поиска готового тура. Она подойдет путешественникам, любящим поездки, в которых предусмотрена каждая мелочь: трансферы, проживание в гостинице, питание, экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи. Чтобы ознакомиться с предложениями, следует выбрать подкатегорию «Найти туры» в категории «Куда поехать», а затем указать интересующий город, край или всю территорию России, продолжительность поездки, ее минимальную и максимальную стоимость, особенности (туры выходного дня, для взрослых с детьми, с включенным в цену перелетом).

На странице каждого тура есть почасовое расписание всех дней: встреча с гидом и размещение в гостинице, обзорные экскурсии, посещение музеев и достопримечательностей, завтраки и обеды. В программе также объясняют, какие услуги включены в стоимость, а какие предоставляют за отдельную плату (камеры хранения на вокзалах, дополнительные экскурсии, ужины). Подать заявку на участие можно прямо на туристической онлайн-площадке.

В чем еще поможет Russpass

Всего на Russpass доступно 25 услуг и сервисов, которые позволяют спланировать путешествие. На портале размещено более 4500 туристических предложений. На Russpass можно найти не только многодневные туры в Карелию, на Байкал, в Дагестан или на Сахалин, путешествия выходного дня по Санкт-Петербургу и Москве, но и короткие пешеходные маршруты. В сервисе даже можно зарезервировать столик в ресторане. А в рамках проекта «Два города — миллион впечатлений» на Russpass опубликован календарь событий Москвы и Санкт-Петербурга.

Ресурс также вдохновляет своих пользователей, подает им идеи для следующих поездок. В онлайн-журнале Russpass Mag выходят статьи и подборки, посвященные живописным и малоизвестным среди широкой аудитории уголкам России. А сами путешественники в нем рассказывают о нестандартных маршрутах по городам нашей страны.

К партнерской программе Russpass присоединяются туроператоры, отели, рестораны, частные гиды, музеи и парки аттракционов. Стать партнером сервиса несложно: для этого нужно отправить заявку, в которой будет информация о компании или проекте.

Сервис разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий города.