МТС запустила высокоскоростной интернет у озера Кадал

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила связью стандарта LTE село Воронцовка Полтавского района, а также озеро Кадал, расположенное поблизости. Ранее здесь была доступна только голосовая связь, которая не позволяла жителям и рыбакам полноценно пользоваться современными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск базовой станции МТС в селе Воронцовка открыл доступ к современным цифровым сервисам для почти 1000 местных жителей и многочисленных рыбаков. Сеть «четвертого» поколения охватывает территорию села, а также весь периметр озера. Это позволит селянам и поклонникам активного отдыха пользоваться услугами скоростного мобильного интернета и получить доступ к общению в мессенджерах, размещению фотографий, а также решению различных повседневных вопросов.

«Круглый год на озеро Кадал, которое славится своим карасем, приезжают сотни рыбаков из Омска, – отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин. – Многие – на выходные, с палатками. Теперь, благодаря стабильно высокой скорости и гости, и местные жители смогут всегда быть всегда на связи и комфортно пользоваться самыми современными цифровыми сервисами: делиться и закачивать фото, видео, слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться по видеосвязи через мессенджеры. В дальнейшем мы продолжим улучшать качество голосовой связи и увеличивать скорость мобильного интернета в главных туристических локациях региона».

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.