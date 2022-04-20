«Домклик» расширяет возможности сервиса электронной регистрации сделки

Теперь клиенты «Домклик» могут воспользоваться сервисом электронной регистрации по программам рефинансирования ипотечного кредита на вторичном рынке, рефинансирования семейной ипотеки и кредита под залог недвижимости. При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке традиционно ниже на 0,3%.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают онлайн в личном кабинете «Домклик» и на электронную почту. Регистрация договора ипотеки (залога) — это процесс внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости о наличии ограничения в виде залога на объект недвижимости.

По данным аналитиков «Домклик», благодаря услуге сервиса «Электронная регистрация» уже зарегистрировано более 2,7 млн объектов недвижимости.

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик», сказал: «С момента запуска «Электронной регистрации» сделки на «Домкли»к сервис доказал свою востребованность и помог тысячам наших клиентов решить жилищный вопрос — с его расширением на ряд других программ. Мы ожидаем дальнейшего роста его популярности. В среднем регистрация сделки в электронном виде занимает два дня — это в два раза быстрее по сравнению с обычным способом. Онлайн-регистрация сделки освободила клиентов от необходимости погружаться в процесс оформления документов. Теперь всё происходит автоматически. Чтобы воспользоваться скидкой 0,3 процентного пункта, попросите сотрудника банка добавить в вашу сделку сервис электронной регистрации или выберите соответствующий пункт при оформлении заявки на ипотеку онлайн».

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, сказал: «Благодаря сервису электронной регистрации «Домклик» процесс подготовки и проведения сделок с недвижимостью стал максимально удобным. Ежедневно этим сервисом успешно пользуются сотни жителей столичного региона, которые покупают или продают жилье. Расширение возможностей при электронной регистрации сделок позволит еще большему числу людей приобрести жилье в ипотеку на выгодных условиях и оформить сделку максимально быстро и безопасно».

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на «Домклик».