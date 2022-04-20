«Сбермегамаркет» займется закупками товаров

Компания создаст отдельную структуру ООО «С-мегамаркет трейд» для управления закупками. В компании рассчитывают, что инициатива позволит обеспечить наличие конкурентного предложения по ассортименту и стоимости, который на текущий момент не могут гарантировать партнеры маркетплейса в рамках 3РL и 2РL моделей сотрудничества, а также существенно сократит сроки доставки до клиентов в регионах России. Об этом CNews сообщили представители «Сбермегамаркета».

Для «Сбермегамаркета» новое юридическое лицо займется подготовкой ИТ-инфраструктуры, прогнозированием потребительского спроса и формированием ассортиментной матрицы, переговорами и заключением контрактов с ключевыми производителями и дистрибьютерами, реализацией операционных процессов.

«К сожалению, на текущий момент наши партнеры не закрывают все потребности клиентов маркетплейса в части ассортимента или стоимости. Мы вынуждены сталкиваться с ситуациями, когда предложение не покрывает спрос, например, в части сезонных товаров. Основная задача создания отдельной структуры — обеспечить наличие и доступность таких товаров собственными силами по конкурентным ценам. Вторая важная цель — сократить сроки доставки до клиентов путем размещения товара на региональных складах. Мы продолжаем активную экспансию в регионы, и нам важно соответствовать рыночным стандартам не только в способах получения заказов во всех российских городах-миллионниках, но и в скорости», — сказал Соломон Кунин, генеральный директор маркетплейса «Сбермегамаркет».

В планах компании к концу II квартала 2022 г. представить около 5000 SKU на «Сбермегамаркете», а к концу 2022 г. компенсировать «проседающий» спрос во всех основных категориях за исключением fashion. При этом для покупателей маркетплейса ассортимент, доступный от ООО «С-мегамаркет трейд», будет демонстрироваться так же, как от любого другого продавца в рамках существующего интерфейса унифицированной карточки товара.

«Наши товарные предложения будут иметь те же условия размещения в каталоге товаров, что и предложения от других продавцов. Отдельной приоритизации в листинге или создания уникальных карточек не планируется. Мы рассчитываем расширить партнерскую сеть, в том числе за счет сотрудничества с российскими производителями, для обеспечения взаимовыгодных условий продажи как для продавцов, так и для покупателей. По мере появления конкурентных предложений от мерчантов ассортимент, который мы будем закупать в рамках 1PL модели, будет сокращаться», — отметил Константин Маслов, коммерческий директор маркетплейса «Сбермегамаркет».

***

Маркетплейс «Сбермегамаркет» — онлайн-площадка, где можно найти более 4 млн товаров более чем от 8000 магазинов в 16 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и многое другое. На текущий момент «Сбермегамаркет» доставляет товары более чем в 1000 городов России.