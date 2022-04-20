CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

VK запустила программу помощи малому и среднему бизнесу «Быстрый старт Вконтакте»

VK запускает программу помощи малому и среднему бизнесу, чтобы предприниматели могли успешно развивать свое дело в интернете. «Быстрый старт Вконтакте» включает дополнительные меры поддержки МСП: органическое продвижение в соцсети, скидки на рекламу и помощь специалистов в настройке кампаний, расширенные инструменты для продаж и приоритетную поддержку в работе с площадкой. Об этом CNews сообщили представители VK.

Программа поможет быстрее и проще начать привлекать новых клиентов и увеличивать продажи в новых условиях.

«Соцсети стали ключевыми каналами для развития малого и среднего бизнеса. Простые инструменты помогают общаться с клиентами, рассказывать о своем деле широкой аудитории, привлекать новых покупателей, проводить оплату и подключать доставку. При этом мы понимаем, что многим предпринимателям пришлось запускать новые площадки или переносить все активности на доступные ресурсы. Чтобы помочь им освоиться и укрепить свои позиции ВКонтакте, мы запустили дополнительные меры поддержки. Уверены, что помощь в продвижении, расширенные инструменты и консультации специалистов позволят добиться большего успеха в соцсети», – сказал Юрий Федорчук, руководитель монетизации электронной коммерции VK.

Ежемесячная аудитория «Вконтакте» впервые превысила 100 млн пользователей в мире. Предприниматели стали активнее развивать бизнес в соцсети: за март более 600 тыс. МСП начали вести свое дело «Вконтакте» и тестировать инструменты для запуска бизнеса. Например, за месяц более 280 тыс. сообществ стали использовать «Магазин Вконтакте» для продажи своих товаров и услуг.

В «Быстром старте Вконтакте» можно выбрать одну из двух опций программы: «Базовую» и «Максимальную». «Базовая» позволяет получать скидку на рекламу, дополнительные возможности органического продвижения в соцсети и расширенные инструменты для роста продаж. «Максимальная» опция увеличивает размер скидки на рекламное продвижение в два раза и количество показов карточек товаров и услуг на ресурсах «Вконтакте», включает помощь специалиста по рекламе и приоритетную поддержку со стороны команды соцсети.

«Быстрый старт Вконтакте» продлится три месяца.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Премия «Импортозамещение года 2022»: начат отбор номинантов

Россиян хотят заставить сдать ключи от криптокошельков под страхом уголовного наказания

«Ситимобил» в последний момент спасли от гибели. У него будут новые хозяева

«Цифровой» вице-премьер за год втрое потерял в доходах

GitHub ополчился на россиян. Аккаунты банков, компаний и простых пользователей блокируют без разбора

После обновления Windows перестали запускаться Chrome, Edge и Firefox

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»