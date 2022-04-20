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Wildberries запустил программу снижения цен на электронику

В Wildberries стартовала новая программа снижения цен на электронику и бытовую технику: для продавцов, которые вернут цены на уровень февраля 2022 г., онлайн-ритейлер снизит собственную торговую комиссию, а также выделит эти товары в отдельном разделе. Инвестиции Wildberries в программу составят около 100 млн руб.

«Мы оказываем поддержку предпринимателям для дальнейшего снижения цен: введено бесплатное хранение товаров на многих складах, за свой счет субсидируем клиентскую скидку, расширяем логистическую инфраструктуру (благодаря чему транспортировка товаров становится дешевле для продавцов) и снижаем свою торговую комиссию при условии уменьшения цен», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Цены на отдельные модели холодильников и стиральных машин на Wildberries уже снизились до 33%, варочных панелей – до 43%, посудомоечных машин – до 30%, кофемашин – до 73%, микроволновых печей – до 70%. Стоимость некоторых моделей пылесосов уменьшилась на 24%, блендеров - на 22%.

Снижены цены на некоторую медицинскую технику: на очистители воздуха и ингаляторы – на 12%, на тонометры – до 33%.

Дешевеет и электроника: ноутбуки и МФУ– до 43%, смартфоны – на 20%.

Первая волна снижения цен была запущена компанией еще в конце марта: она охватывала значительный ассортимент – от продуктов питания, детских товаров, одежды и обуви до бытовой техники и электроники. В результате программы стоимость многих товаров была уменьшена продавцами на 30-50%.

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