Москва представила цифровой сервис для поддержки импортозамещения

Цифровая платформа i.moscow Московского инновационного кластера представила сервис «Свои технологии». Он объединил разные решения по поддержке предприятий, участвующих в импортозамещении. Агрегатор помогает найти необходимые инструменты и деловых партнеров для развития своего дела, в том числе поставщиков из числа российских компаний, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«В новом разделе на платформе i.moscow собраны все существующие в городе инструменты для импортозамещения. Это не только меры финансовой поддержки, но и сервисы по поиску партнеров, специалистов, помещений, технологий и инвестиций. Сейчас там представлено 11 программ, их список будет пополняться», — отметила Наталья Сергунина.

Каталог продуктов и услуг отечественных компаний собран в разделе «Маркетплейс Москвы». В данный момент он объединяет свыше 500 тыс. продуктов и около 100 тыс. услуг.

На едином ресурсе представлен сервис подбора помещений в аренду для локализации производства. На «Карте инновационных решений» собраны технологии, готовые к внедрению, а также запросы на поиск продуктов и сервисов для города.

«Биржа контрактного производства» — инструмент для поиска заказов и подрядчиков в любом регионе России. Он гарантирует возможность выбрать лучшее предложение по цене, срокам и логистике. Сервис позволяет предпринимателям выпускать продукцию без дополнительных вложений, а потенциальным исполнителям — загрузить свободные мощности и получать дополнительную прибыль.

Если у компаний не получилось найти необходимую поддержку самостоятельно, они могут обратиться к разделу «Поиск партнеров». Решение позволяет оформить заявку на поиск технологии, специалистов, инвестиций и решить другие производственные задачи.

В сервисе «Свои технологии» на i.moscow также собраны все существующие меры финансовой поддержки технологического предпринимательства от Правительства Москвы:

— грант в размере 75 тыс. рублей за патентование изобретения в России не позднее 12 месяцев до дня подачи заявки;

— грант в размере до 2 млн руб. на пилотное тестирование инноваций в городе;

— инновационный ваучер, позволяющий оплатить до 70% расходов, но не более 2 млн руб. за патентование изобретений за рубежом;

— возврат до 50% расходов на покупку оборудования, лизинг, уплату процентов по кредитам;

— грант в размере до 100 млн руб. на создание или развитие импортозамещающей продукции;

— льготные кредиты на инвестиционные цели. Малые предприятия могут получить заем под семь процентов годовых, средние — под 5,5%. Ставку субсидирует Правительство Москвы.

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Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединилось более 33,5 тыс. организаций из Москвы и еще 80 регионов России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. Совершенствованием цифровых возможностей платформы кластера i.moscow занимается городской Департамент информационных технологий.