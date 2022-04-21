«Яндекс Путешествия» поделятся доходом с партнерами

«Яндекс Путешествия» запускают партнерскую программу для вебмастеров, блогеров, владельцев сайтов и мобильных приложений. Они могут разместить у себя ссылку или промокод на бронирование отелей и получать до 8% от суммы каждого привлеченного заказа. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Ссылку или баннер можно добавить на сайт, форум, в соцсети, канал в «Дзене» или Telegram — на любую площадку, где они будут полезны людям. Ссылка может вести на «Яндекс Путешествия», отели в каком-то городе или, скажем, конкретную гостиницу. Если пользователь перейдет по ссылке, а потом в течение месяца забронирует жилье, участник программы получит от 4% до 8% от суммы заказа. Подробнее об условиях можно узнать на сайте программы.

«Сейчас люди начинают планировать летний отдых, а те, кто еще не успел, спешно бронируют отели на майские праздники. Это подходящий момент, чтобы подключиться к нашей программе. На этапе тестирования к ней присоединились уже больше двух тысяч партнеров. В январе-марте средний заработок одного участника составил 43 тыс. рублей в месяц, а максимальный — больше миллиона», — сказала руководитель сервиса Ирина Рейдер.

Подключиться к программе можно через партнерские сети: «Яндекс Дистрибуцию», Admitad Affiliate Network, Travelpayouts, Getblogger и Perfluence.

«Яндекс Путешествия» помогают бронировать отели по России и миру, а также найти билеты на поезд, автобус или самолет. На сервисе доступно более 1 млн вариантов размещения: в отелях, пансионатах, хостелах и на турбазах. Путешествия поддерживают программу Ростуризма и дополнительно начисляют кешбэк баллами «Плюса». Каждый месяц сервисом пользуются более 15 млн человек.