CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы
|

Туристов в Ростовской области будет встречать SMS-гид МТС

Компания МТС совместно с АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» в преддверии нового туристического сезона запустили виртуальный путеводитель для абонентов, приезжающих на Дон из других регионов страны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Приветственное SMS-сообщение, которое будет приходить всем гостям области, содержит ссылку на гид с рекомендациями культурного и гастрономического туризма.

Виртуальный гид включает всю необходимую для приезжающих информацию: от знаковых мест до телефонов экстренных служб. Гости Ростовской области узнают, чем гордится регион, как и где отдыхают местные жители, какие блюда стоит обязательно попробовать. Путеводитель рассказывает не только о популярных достопримечательностях – Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе в Новочеркасске или ландшафтном парке «Лога» в Каменском районе, но и открывает небанальные маршруты и развлечения: «Барная миля» в Ростове, путешествие на плоту по Дону, поездки на море в хутор Мержаново или в пустыню среди хвойного леса. Из виртуального гида гости также узнают, чем жердела отличается от абрикоса, что означает слово «кулек», из чего готовят курник и др.

image004.jpg

Приветственное SMS-сообщение

Входящее SMS-сообщение со ссылкой на гид бесплатно для всех абонентов МТС. SMS-гид также доступен на сайте МТС, им могут воспользоваться абоненты всех операторов связи с любого мобильного устройства.

«В прошлом году Ростовскую область посетило около трех миллионов человек. При этом больше половины из них были автомобильные путешественники, прибывшие в регион на собственной машине. Мы ожидаем, что в текущем сезоне внутренний поток туристов может оказаться значительно выше, поэтому туриндустрия пересматривает подходы к популяризации своих продуктов, открывает для себя новые каналы продвижения, в том числе цифровые», — отметила директор АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяна Горяйнова.

«В Ростовской области каждый сможет насладиться вкусной и сытной едой, душевно отдохнуть на берегу Таганрогского залива или реки Дон. Достаточно раз увидеть красоту донских степей, ощутить радушие и гостеприимство местных жителей, и навсегда влюбиться в наш регион. Виртуальный путеводитель поможет туристам не только познакомиться с культурой и историей области, но и лучше узнать ее жителей, открыть для себя что-то новое», – сказал директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Изгнавшая россиян криптобиржа Binance тайно сотрудничала с ФСБ

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры

OnlyFans окончательно изгоняет российских порнозвезд. Их счета отключены, выплат нет, не за горами полная блокировка

«1С» под колоссальной DDoS-атакой. Под ударом важные сервисы и сдача отчетов в налоговую

Гендиректору HeadHunter доверили следить за ЦИАН

Отечественный «убийца» Jira и Trello от «Яндекса» получил сверхмасштабное обновление

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Показать еще

Наука

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»