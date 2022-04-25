«Газпром-медиа холдинг» запустит аудиостриминговую платформу

Генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров анонсировал запуск аудиосервиса «Аудиоклуб». На новой платформе в том числе будут представлены аудиоресурсы холдинга, включая радиостанции «ГПМ Радио». Об этом CNews сообщили представители «Газпром-медиа холдинга».

«Мы хотим, чтобы “Аудиоклуб” стал естественным выбором для слушателей аудиоконтента, и планируем увеличивать аудиторию стриминга, вовлекая тех интернет-пользователей, которые еще не нашли удобный для себя сервис. Новая аудиостриминговая платформа дополнит линейку наших цифровых активов Rutube, Premier и Yappy», — сказал Александр Жаров.

«Потребление аудио почти полностью уходит в цифровую среду, создание удобной цифровой аудио-платформы — логичный шаг. Наша аудитория — это пользователи с разносторонними интересами. Наша основная миссия — дать им удобный доступ к миру цифрового аудио. Мы также планируем поддерживать авторов, исполнителей, дикторов и начинающих ведущих, помогая им находить свою аудиторию», — отметил Александр Моисеев, заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга».

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«Газпром-медиа холдинг» — медиахолдинг, объединяет активы во всех сегментах медиарынка: телевидении, производстве и дистрибуции контента, радио, прессе и продажи рекламы. В цифровой среде холдинг управляет видеоплатформами, предлагает новые продукты в области рекламных технологий, а также решения на основе анализа и обработки больших данных.

Холдинг управляет девятью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! страна», 2х2, «Суббота!»), производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа») и спортивных каналов «ГПМ Матч». Частью холдинга также является компания «НТВ-плюс» — оператор спутникового и цифрового ТВ.

В цифровой среде холдинг развивает видеосервис Premier, ОТТ-платформу спутникового оператора «НТВ-плюс», видеоплатформу Rutube, приложение коротких вертикальных видео Yappy и другие цифровые ресурсы и сервисы. Кроме того, холдинг управляет компанией «Квант», которая работает в сфере рекламных технологий (AdTech) и цифровой рекламы.

Также в портфель «Газпром-медиа» входят 10 радиостанций («Авторадио», Радио Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Детское радио, «Радио «Зенит», 101.ru), активы в сегменте печати (издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс»).

На рекламном рынке холдинг «Газпром-медиа» представлен сейлз-хаусом «Газпром-медиа», который развивает экосистему рекламных продуктов и инструментов на эксклюзивной основе. Также холдинг предлагает новые продукты в области рекламных технологий на основе анализа и обработки больших данных.