CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

VK запускает российскую игровую площадку VK Play

VK запускает VK Play — эта площадка станет единой точкой доступа к игровому контенту. На старте в VK Play представлены каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт. В будущем на площадке планируется запустить собственное медиа об игровой индустрии, расширить набор игровых сервисов и увеличить количество киберспортивных мероприятий. Об этом CNews сообщили представители VK.

В каталоге VK Play представлены сотни игр — от легких головоломок до хардкорного экшена. Играть в них можно как на ПК, так и через технологии облачного гейминга. Всем зарегистрировавшимся на площадке до 10-го мая включительно VK Play подарит бесплатный доступ к приключенческому 2D-экшну Blast Brigade vs. The Evil Legion of Dr. Cread.

Объем российского игрового рынка в 2021 г. составил 177 млрд руб., а аудитория геймеров насчитывает более 80 млн человек. «Интерес к играм постоянно растет: они становятся не только развлечением, но и профессией и инструментом для проявления своего потенциала. Именно поэтому мы запускаем VK Play — удобную и безопасную площадку, которая станет единой точкой доступа для всего игрового сообщества в стране», — сказал Артем Черменин, директор по стратегическому развитию VK Play.

Площадка сделает киберспорт доступнее для всех категорий геймеров — от любителей до профессионалов. VK Play дает возможность организовывать киберспортивные трансляции и проводить собственные турниры — открытые или эксклюзивные.

До конца 2022 г. на площадке появятся и другие возможности, например, для авторов контента, а также интеграция с социальными сетями и многое другое.

***

VK строит экосистему, которая помогает миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Ею пользуются больше 90% аудитории рунета.

В экосистеме можно общаться (в «Одноклассниках», «Вконтакте», в мессенджерах и в «Почте Mail.ru»), играть (с My.Games), продавать и находить товары и услуги (на «Юле»), заказывать продукты и готовую еду (в Delivery Club, «Самокате» и «Кухне на районе»), находить авто для поездок (в «Ситидрайве»), осваивать новые профессии (с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами), покупать вещи на российском AliExpress и решать множество других задач.

Экосистема связана общими звеньями. Пользователи могут авторизоваться в разных сервисах с единой учетной записью VK ID, платить и зарабатывать кешбек с платформой VK Pay, получать скидки и выгодные предложения с VK Combo, пользоваться любимыми сервисами на платформе приложений VK Mini Apps — а с любыми задачами поможет справиться голосовой ассистент «Маруся».

Компания также развивает свою экосистему продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VK не может купить серверы, потому что на рынке их просто нет

Обзор баз данных PostgreSQL

Изгнавшая россиян криптобиржа Binance тайно сотрудничала с ФСБ

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры

OnlyFans окончательно изгоняет российских порнозвезд. Их счета отключены, выплат нет, не за горами полная блокировка

«1С» под колоссальной DDoS-атакой. Под ударом важные сервисы и сдача отчетов в налоговую

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Показать еще

Наука

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»