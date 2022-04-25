«Яндекс маркет» поможет подобрать и установить автошины

На «Яндекс маркете» теперь будет проще купить подходящие шины. Для этого сервис создал подборщик, который находит шины по марке, модели, поколению и модификации автомобиля. А еще вместе с новой авторезиной на маркетплейсе жители Москвы теперь могут заказать и услугу по ее установке: шиномонтажник приедет в нужные место и время и все сделает. Подборщик и шиномонтаж удобно использовать вместе: например, можно в выходные быстро заказать резину, получить с доставкой и сразу установить — и не нужно тратить свободное время на поездку в автосервис. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

Воспользоваться подборщиком на «Маркете» можно в разделе «Автомобильные шины». Достаточно указать марку и другие особенности автомобиля — и сервис сразу покажет все подходящие предложения. Подобрать шины можно и по дополнительным параметрам — например, по производителю, сезонности, индексу максимальной скорости. А еще можно выбрать в фильтрах пункт «Есть установка» — и сервис покажет все шины, для которых действует услуга монтажа с выездом специалиста по нужному адресу.

Установить шины помогают компании-партнеры «Яндекс услуг». Заказать монтаж можно при оформлении покупки на маркетплейсе — для этого нужно поставить галочку рядом с этой услугой и выбрать подходящую дату для установки. Дальше «Яндекс услуги» сами свяжутся с покупателем и согласуют место, время и стоимость монтажа. Цена услуги — от 2520 руб. для легковых машин и от 3025 руб. для внедорожников.

Рассчитаться за услугу можно после установки резины — для этого придет смс со ссылкой для платежа. Достаточно перейти по ней и заплатить банковской картой с помощью Yandex Pay — в приложении этого сервиса или, если его нет, на мобильной версии сайта. Заплатить за услугу можно и наличными шиномонтажнику — тоже после того, как он установит резину. Мобильный шиномонтаж действует в Москве в пределах МКАД, в будущем услуга появится и в других городах.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 25 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К «Маркету» подключились уже почти 24 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».