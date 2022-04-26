В «Контур.фокусе» стало больше данных для анализа контрагента как работодателя

Теперь в одном окне сервиса пользователям доступны данные по средней зарплате в компании, среднесписочной численности работников и вакансиях.

Оценка показателей группы «Сотрудники» в «Фокусе» поможет сделать выводы о трудовых ресурсах контрагента. Выяснить, есть ли у потенциального партнера по бизнесу возможности и релевантный опыт для выполнения условий контракта. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Размер средней зарплаты в компании рассчитывается на основе официальной отчетности, которую сдает организация: финансовой, статистической, по взносам. «Фокус» позволяет быстро сравнить показатели со средними по отрасли. Сервис показывает, насколько зарплата выше или ниже, чем у сопоставимых по масштабу предприятий той же сферы и в том же регионе.

Изменение уровня зарплаты косвенно указывает на финансовое состояние организации. Если показатели растут из года в год, значит, компания стабильно развивается, у нее есть средства материально поддерживать работников. Данные по количеству сотрудников помогут исключить риски, что в компании были массовые увольнения, а информация о вакансиях — оценить динамику найма.

Совокупность этих и других сведений, представленных в «Фокусе», позволяет сделать выводы о добросовестности контрагента, снизить финансовые и репутационные риски при заключении сделки.

Василий Прокопьев, менеджер проекта «Контур.фокус»: «Команда “Контур.фокуса” постоянно работает над расширением числа источников данных, разрабатывает аналитические инструменты, которые помогают управлять риском при выборе контрагентов. Сейчас это особенно важно, так как бизнесу приходится менять процессы, заново выстраивать логистические цепочки и находить новых партнеров».

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач.

Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.