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«Вконтакте» запустила темную тему в версии для компьютеров

Темная тема «Вконтакте» теперь на всех платформах. Одна из самых востребованных нашими пользователями функций появилась в версии «Вконтакте» для компьютеров. Об этом CNews сообщили представители VK.

Включайте, когда засиживаетесь допоздна: будет комфортнее смотреть видео, листать ленту или общаться в мессенджере. С пониженным контрастом и темным фоном удобно пользоваться нужными сервисами при слабой освещенности — с комфортом для глаз и без лишнего напряжения.

Переключить тему можно в меню — за аватаром в верхнем правом углу. Или просто загляните на свою страницу или в профиль друга: на первое время разработчики оставили там большой переключатель, чтобы вы могли попробовать новую функцию. Кроме темной и светлой, можно выбрать системную тему: тогда «Вконтакте» будет затемняться вместе с вашим браузером или устройством, в зависимости от расписания в его настройках.

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Темная тема «Вконтакте»

Темную тему «Вконтакте» можно включить на любом устройстве — в мобильном приложении на iOS и Android, в версии для компьютеров и в мобильной версии.

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