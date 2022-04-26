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«Яндекс маркет» запустил модный онлайн-универмаг: в нем локальные бренды одежды и обуви могут открыть фирменные витрины

Производители одежды и обуви теперь могут создать фирменные витрины на «Яндекс маркете» — это страницы с товарами, оформленные в стилистике брендов. Для этого сервис запустил модный онлайн-универмаг под названием РУМ. Уже сейчас в нем работает отдел с товарами локальных брендов — сервис специально объединил их в одном месте, чтобы помочь производителям выйти на аудиторию маркетплейса и наладить интернет-продажи по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В РУМе можно оформить витрину в стиле своего бренда, добавить на нее подборки вещей и баннеры. Все это позволяет магазину создать свое уникальное пространство на «Маркете», сохранить идентичность бренда на сервисе и ярче выделиться на нем среди конкурентов, чтобы привлечь больше покупателей и увеличить продажи.

РУМ — это как обычный модный универмаг, только в онлайне. В РУМе разные бренды собраны в одном месте — и их витрины можно смотреть по очереди, как если в торговом центре переходить из одного бутика в другой. В универмаге «Маркета» уже торгуют 13 локальных брендов — например, Toptop, Petra, Studio 29. Они продают самые разные вещи: от теплых курток до легких платьев, от кроссовок до туфель и от городских рюкзаков до дизайнерских сумок. Количество локальных брендов и товаров в РУМе будет увеличиваться. Сервис планирует также добавить новые функции для магазинов, чтобы небольшие производители могли развивать продажи еще эффективнее, — например, в будущем они смогут размещать сториз на своих витринах для продвижения товаров.

«С запуском РУМа мы продолжаем развивать категорию модной одежды и обуви на “Маркете”. Сегодня в этой категории с нами работают больше 4500 партнеров — это и сами производители, и сторонние продавцы их товаров. Среди наших партнеров есть как крупные игроки рынка, так и небольшой бизнес. Обычно локальным брендам трудно конкурировать с известными марками. РУМ поможет производителям успешно делать это и находить своих покупателей. Мы будем активно рассказывать на страницах РУМа про сами бренды, встречаться с дизайнерами, владельцами модных марок и развивать универмаг с учетом их пожеланий», — сказала Алина Репьева, руководитель lifestyle категорий на «Маркете».

Создать страницы в РУМе могут локальные бренды, которые уже работают с «Маркетом». Если производитель одежды и обуви еще не торгует на сервисе, он может подключиться к маркетплейсу по любой модели продаж: FBY (торговля со склада «Яндекса» и доставка с его же помощью), DBS (магазин сам хранит и доставляет заказы), FBS (продажи со склада магазина и доставка с помощью «Яндекса») или по модели с экспресс-доставкой (продавец упаковывает товары у себя магазине, а развозит их «Яндекс» за один-два часа). Партнерам сервиса доступны также разные услуги, которые помогают развивать продажи, — например, они могут предложить покупателям примерку вещей при доставке с курьером или в пункт выдачи заказов «Маркета».

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 25 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К «Маркету» подключились уже почти 24 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».

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