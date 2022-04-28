CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Ассистенты «Салют» Сбербанка расскажут родителям, как получить детские пособия

Ассистенты «Салют» научились рассказывать пользователям о полагающихся детских пособиях. Функция стала доступной благодаря интеграции ассистентов «Салют» с цифровым помощником портала gosuslugi.ru — роботом Максом.

Для того, чтобы узнать, может ли пользователь рассчитывать на выплаты, достаточно сказать: «Салют, расскажи про детские пособия» — в мобильных приложениях «Сбербанк онлайн», «Салют» или на умных устройствах Sber. После этого необходимо заполнить простой опросник о себе, своей ситуации и детях — и ассистенты подскажут, какие выплаты можно получать, а также предложат сразу перейти на сайт gosuslugi.ru и оформить там заявку, если это можно сделать онлайн.

Новый сервис работает по принципу калькулятора: используя базы данных портала gosuslugi.ru и «Сбера» о пособиях, ассистенты «Салют» подбирают из всего перечня детских выплат те, которые подходят пользователю. Также ассистенты расскажут про все необходимые документы или сразу дадут ссылку на оформление заявки на пособие. Если пользователь работает с сервисом в приложении «Сбербанк онлайн», то может также оформить карту «Мир» для получения пособий.

Денис Филиппов, CEO Sberdevices, вице-президент по новым цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка, сказал: «Сбер» и Минцифры интегрировали ассистентов «Салют» с роботом Максом в июле 2021 г., и с тех пор мы постоянно расширяем количество поддерживаемых госуслуг. Пользователи по достоинству оценили эту возможность: взаимодействие с порталом госуслуг стало одной из самых популярных функций ассистентов «Салют» в приложении «Сбербанк онлайн». В партнёрстве с коллегами из дивизиона «Особенные решения» мы решили создать новый навык, чтобы пользователи легко и удобно узнавали о детских пособиях и о том, как их получить».

Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка, отметил: «В России — 18 федеральных и более 160 региональных выплат, которые полагаются родителям в разных жизненных ситуациях. «Сбер» уже более трёх лет развивает сервис «Калькулятор пособий» на сайте sberbank.ru, за прошедшие 12 месяцев им воспользовалось более 2,5 млн семей. Мы видим, что есть потребность в достоверном ресурсе, где родитель может получить исчерпывающую информацию о том, какие пособия ему полагаются и как он может их оформить. Теперь узнать о пособиях стало ещё проще: родители могут сделать это с помощью виртуальных ассистентов «Салют».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» начал предсказывать погоду в зависимости от хобби пользователя

Украинские телеком-диверсанты чуть не сломали Рунет. Виновный найден

После стремительного ухода из России Spotify внезапно недосчитался миллионов подписчиков

Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2022 года

Как будет меняться российский рынок интернет-торговли

Азбука MySQL: практика, особенности, принципы функционирования

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Acer Electric Scooter ES Series 1: стиль большого города

В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности

Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер

Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?
Показать еще