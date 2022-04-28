Инструкции и услуги для новоселов: как суперсервис помогает участникам программы реновации

Ресурс позволяет москвичам получить необходимые услуги и информацию о переезде в режиме онлайн и экономить время. Суперсервис для участников программы реновации работает с ноября 2020 г. За все время страницу посетили более 307 тыс. уникальных пользователей, 26,8 тыс. из которых — в 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

Ресурс позволяет новоселам получить необходимые услуги и информацию о переезде в режиме онлайн, а также помогает экономить время. Сегодня в суперсервисе доступно шесть электронных продуктов. Среди самых востребованных — персональная и общая инструкции о переезде, а также загрузка необходимых для переселения документов, онлайн-заказ грузчиков и транспорта, запись к нотариусу и на заключение договора. Также на странице суперсервиса новоселы могут в удобное время записаться на осмотр квартиры и направить заявление на устранение строительных дефектов.

«Суперсервис, созданный по инициативе мэра Москвы, уже два года является незаменимым информационным ресурсом и навигатором для участников программы реновации. Сервис помогает новоселам на разных этапах переезда в новую квартиру, вся собранная в нем информация и услуги доступны онлайн в любое удобное время. Кроме того, благодаря межведомственному взаимодействию жителям не приходится лишний раз обращаться в центры информирования по переселению лично, а город имеет возможность системно реализовывать социально значимую программу», — сказал Евгений Козлов, первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы.

Наиболее востребованными ресурсами являются пошаговые инструкции. Общая инструкция доступна всем пользователям портала mos.ru, с ее помощью можно подготовиться к планируемому переезду. У пользователей есть возможность настроить параметры под конкретную жизненную ситуацию. Например, родители узнают о том, какие документы понадобятся на детей, собственники получат руководство для собственников, а наниматели — для нанимателей.

Персональная инструкция доступна только тем участникам программы, чей переезд уже начался. Она обновляется автоматически и представляет собой более детализированное руководство. Этим ресурсом воспользовались более 17 тыс. пользователей.

Другими опциями в рамках суперсервиса за два года воспользовались более 1100 семей. Например, помощь грузчиков заказали 280 новоселов.

«Еще один сервис, созданный в этом году и набирающий популярность у москвичей, — это загрузка документов. Им уже воспользовались более 360 семей. Гражданам, которые переезжают по программе реновации, нужно предоставить сотрудникам Департамента городского имущества полный пакет оригиналов документов. Раньше они приносили их в центры информирования, а теперь достаточно загрузить оцифрованные копии с помощью портала mos.ru, а оригиналы донести позже, когда понадобится прийти, например, для подписания согласия на квартиру или заключения договора», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

На всех этапах переезда жители получают электронные уведомления. Они приходят в личный кабинет на mos.ru, на электронную почту и в приложении «Госуслуги Москвы». С момента работы сервиса было отправлено свыше 375 тыс. уведомлений о начале переселения, готовности проекта договора для подписания и других этапах переезда.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что ежемесячный прирост новых пользователей суперсервиса в среднем составляет 3000-5000 человек.

«С учетом высоких темпов реализации программы реновации и объемов ввода новостроек ожидаем дальнейшее увеличение количества пользователей электронных сервисов по программе реновации», — сказал он.

Воспользоваться услугами суперсервиса могут участники программы реновации, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru. Услуги находятся в разделе «Жилье, недвижимость, земля».

Над сервисом «Помощь при переезде в рамках программы реновации» совместно работают Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений и Департамент информационных технологий города Москвы. Программу реновации утвердили в августе 2017 г. Около миллиона москвичей переедут в современные квартиры с улучшенной отделкой. Для реализации программы подобраны 543 стартовые площадки.