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«Яндекс погода» начала делать тематические прогнозы

«Яндекс погода» стала давать тематические прогнозы тем пользователям, увлечения которых зависят от погодных условий. Первым появился подробный прогноз погоды для садоводов. Он доступен в приложении «Яндекс» и рассчитывается с помощью технологии Meteum. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Тематические прогнозы будут содержать информацию, важную для того или иного занятия. Например, садоводы смогут узнать, какова влажность и температура почвы и будут ли еще заморозки — это поможет спланировать посадки и решить, пора ли открывать теплицы. Пользователям не придется искать эти сведения в разных источниках. Все необходимое можно будет найти в одном месте — в приложении «Яндекс».

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Тематические прогнозы

«Мы выпустили прогноз для садоводов к майским праздникам, потому что многие поедут на дачу. В дальнейшем таких прогнозов будет больше. Сейчас уже тестируются данные для любителей водных видов спорта, затем появится прогноз для рыбаков, туристов, велосипедистов и бегунов. Благодаря технологии Meteum, они смогут узнать о погоде в любой точке на карте», — сказал руководитель сервиса Александр Ганьшин.

Технология Meteum основана на машинном обучении и рассчитывает прогноз погоды с точностью до микрорайона. Это первая технология в мире, которая использует данные не только метеорологических приборов и метеостанций, но и миллионов пользователей сервиса.

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