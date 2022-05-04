НИИ «Масштаб» презентовал решения для ВКС и виртуализации в регионах по всей России

«НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» презентовал экосистему виртуализации VeiL и системы видеоконференцсвязи IVA AVES S и IVA LARGO. Системы помогут заменить иностранное оборудование и софт. Презентации продукции прошли во Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Новом Уренгое, Казани и Ростове-на-Дону. Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика».

Участники мероприятий обсудили возможности быстрой замены продуктов иностранных производителей, а также ИТ-решения на базе отечественного программного обеспечения. Среди них разработки для серверной виртуализации ECP VeiL и системы ВКС IVA. Решения IVA позволяют создавать видеоконференции в формате Full HD, обмениваться сообщениями, голосовыми звонками, презентациями.

«Мы видим большой интерес к российским ИТ-решениям. Например, значительно увеличилось количество запросов на тестирование корпоративной облачной платформы ECP VeiL. В этом году мы планируем получить сертификат ФСТЭК России 4 уровня доверия. Это позволит нам предлагать заказчикам комплексную защищенную ИТ-инфраструктуру», – отметил директор по разработке и производству систем виртуализации и видеоконференцсвязи АО «НИИ Масштаб» Денис Агеев.

Все продукты АО «НИИ «Масштаб» включены в Единый реестр российских программ (ЕРРП). Изделия имеют действующие сертификаты ФСТЭК и МО России.

«Наша совместная с партнером задача – сориентировать заказчиков в мире отечественного ПО, подобрать оптимальные варианты для формирования полноценных программных и программно-аппаратных комплексов. Это поможет заменить зарубежную продукцию российскими конкурентоспособными ИТ-решениями», – сказал заместитель директора по разработке и производству систем виртуализации и видеоконференцсвязи АО «НИИ Масштаб» Максим Ерофеев.

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НИИ «Масштаб» (входит в состав АО «Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех») ведет деятельность в сфере информационных технологий, разработки телекоммуникационных систем обеспечения комплексной безопасности. Заказчиками предприятия являются крупные государственные структуры, корпорации, органы власти. НИИ «Масштаб» оказывает услуги по контрактной разработке программного обеспечения, разработке политик безопасности, проектированию сетевых решений, экспертизе сетевых проектов, разработке комплексных сетевых решений.

Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании: устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «Автоваз», «Камаз», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др.