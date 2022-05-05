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В Анапе на центральном пляже заработал Wi-Fi

Федеральный оператор телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру бизнес» завершил подготовку телеком-инфраструктуры на пляже г. Анапы к новому курортному сезону.

Посетители Центрального городского пляжа могут воспользоваться Wi-Fi-доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с. Проект по развитию сети Wi-Fi на побережье города-курорта реализован при взаимодействии с городской Администрацией. Планируется, что беспроводным доступом в интернет за время сезона воспользуется более 150 тыс. гостей и жителей Анапы. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком холдинга».

«Центральный городской пляж города-курорта Анапа всегда был и остается главной точкой притяжения гостей и жителей города. В текущем году он встречает отдыхающих не только прекрасным пляжным сервисом и жаркой погодой, но и нововведениями в области цифровизации: подключить свой смартфон или планшет к высокоскоростному интернету можно будет лежа на шезлонге или перемещаясь по пляжу. Цифровизация городской среды – является одним из приоритетных направлений в развитии города Анапа», – отметил Владислав Ивченко, начальник Управления информатизации и связи администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

В рамках проекта на территории обустроенной части берега протяженностью 1 км от Морского порта до места, где река Анапка впадает в Черное море, технические специалисты оператора смонтировали 13 точек доступа Wi-Fi. Высокотехнологичные хот-споты операторского уровня, работающие в диапазоне 2,4 и 5 ГГц, обеспечивают стабильный сигнал на площади 100 тыс. кв.м. Технология бесшовного переключения между точками доступа Wi-Fi дает возможность пользователям перемещаться по территории пляжа без прерывания интернет-соединения. Сеть рассчитана на 2000 одновременных подключений.

Чтобы воспользоваться Wi-Fi, жителям и гостям города достаточно выбрать на устройстве сеть Dom.ru Wi-Fi. На странице авторизации указать номер телефона и выбрать тариф. Сервис можно подключить на час или день. Стоимость – 20 руб. и 50 руб. соответственно. Такой вариант доступа не предусматривает показа рекламы и ограничения пропускной способности канала, что дает возможность быстро скачивать или пересылать тяжелые файлы, смотреть видео в высоком разрешении, слушать музыку, а также совершать видеозвонки и выходить в прямые эфиры в соцсетях. Также подключиться к сети Dom.ru можно бесплатно, на общих условиях (скорость до 1 Мбит/с).

Использовать сеть Wi-Fi для подключения терминалов к интернету и передачи информации в CRM смогут и бизнес-клиенты сферы услуг и HoReCa.

«“Дом.ру бизнес” рад содействовать формированию современного и гостеприимного образа Анапы. Мы продолжаем развивать нашу сеть в Краснодарском крае, подключая новые точки, предоставляя доступ в интернет в местах учебы, работы и отдыха. Wi-Fi, как часть пляжной инфраструктуры, сделает более комфортным отдых на побережье, чтобы все желающие могли делиться фотографиями и видео на высокой скорости, получать доступ к необходимой информации и всегда быть в курсе событий», – сказал Александр Чершнев, директор b2b региона «Юг» «Дом.ру бизнес».

Компания уже 10 лет организует беспроводной доступ в интернет в популярных местах отдыха по всей России. На сегодняшний день сеть Dom.ru WI-FI насчитывает более 26 тыс. хот-спотов, расположенных в кафе, ресторанах, гостиницах, торговых и деловых центрах, отделениях банков, учреждениях здравоохранения и образования, а также в местах массового отдыха, что позволяет миллионам жителей российских городов всегда оставаться на связи.

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АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру бизнес») – российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения, домофонии и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Управление информатизации и связи является ключевым подразделением по созданию условий для формирования, устойчивого функционирования и комплексного развития информатизации, информационно-коммуникационных и инновационных технологий в администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

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