В Подмосковье протестируют новый сервис пассажирских перевозок по требованию «Нампопути»

В мае 2022 г. жители Московской области начнут тестировать новый цифровой сервис «Нампопути», разработанный «Датапакс» совместно с Мострансавто. С его помощью можно заказать автобус в нужное время и место через мобильное приложение. Тестирование пройдет на маршрутах Мострансавто. Об этом CNews сообщили в компании «Датапакс».

На первом этапе сервис будет запущен в районе станции МЦД «Опалиха», что позволит повысить качество транспортного обслуживания жителей ЖК «Изумрудные холмы» и ЖК «Земледелец». В пилотном проекте задействуют автобусы малого класса, которые в час пик становятся более маневренными, чем транспорт большой вместимости. Сервис «Нампопути» будет доступен пользователям мобильного приложения «Транспорт Подмосковья», которое запущено в Московской области 12 апреля. В дальнейшем Мострансавто рассмотрит возможность тиражирования проекта в регионе.

«Новый сервис поможет улучшить транспортную доступность в районах с нерегулярным пассажиропотоком. Жители смогут оставлять заявки на поездки, указывать ближайшую остановку и время, когда им нужно оказаться в пункте прибытия. Система обработает заявки и сформирует маршрут, подстраиваясь под запрос пассажира. При этом сервис будет учитывать вместимость автобуса и сопровождать пассажира в пути», – сказал Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

С помощью мобильного сервиса пассажиры смогут отслеживать движение транспортных средств на карте, оплачивать заказ прямо в приложении и оценивать качество поездки. Новый вид мобильности дополнит регулярный маршрутный транспорт, повысит качество транспортного обслуживания населения и позволит снизить затраты перевозчиков за счет рационального удовлетворения спроса на поездки. Пользователи также смогут заказывать весь автобус целиком, например, для перевозки сотрудников или туристических групп.

Чтобы воспользоваться сервисом «Нампопути», необходимо скачать приложение «Транспорт Подмосковья» в App Store, Google Play или Huawei Appgallery.