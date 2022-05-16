Маркетплейс для онлайн-мероприятий разработали в ОЭЗ «Технополис Москва»

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания NexTouch расширила функционал своей платформы для проведения онлайн-мероприятий до маркетплейса с возможностью участия более полумиллиона слушателей за один сеанс. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Обычно для проведения совещаний компании использовали ряд зарубежных программ. Сейчас в России развиваются свои площадки для проведения онлайн-мероприятий. Подобные решения предлагают резиденты особой экономической зоны из кластеров микроэлектроники и информационно-коммуникационных технологий, в которых работают свыше 40 предприятий, на которых трудятся почти шесть тысяч специалистов. Так, один из крупнейших производителей интерактивного оборудования, резидент столичной ОЭЗ предложил собственную платформу для проведения крупных онлайн-мероприятий численностью до 570 тыс. слушателей», - сказал Владислав Овчинский.

По словам коммерческого директора NexTouch Валерия Маковецкого, разработчики специально адаптировали программу для проведения масштабных онлайн-мероприятий с расширенным количеством панельных сессий и трансляцией на несколько языков. Также пользователям доступны быстрые онлайн-звонки и создание отдельных сессий. С маркетплейсами платформу сближает то, что организаторы сами управляют форматом создаваемых сессий. Они могут быть открытые и закрытые, на платной основе с настраиваемой ценой, с указанием спонсоров и партнеров мероприятия.

«Компания NexTouch с 2017 г. является резидентом особой экономической зоны Москвы, за это время производитель вложил в свой проект уже 180 млн руб. С точки зрения замены зарубежных платформ для онлайн-мероприятий важно, что продукция компании входит в реестр программного обеспечения, которое официально можно использовать на территории Росси, а созданный контент хранится исключительно на отечественных облачных пространствах в соответствии с российским законодательством», - отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Ранее в 2022 г. в Конгресс-центре ОЭЗ «Технополис Москва» и на онлайн-платформе Nextmeet прошел День карьеры энергетического сектора с участием ведущих энергетических компаний России. Кроме того, платформу начали использовать event-агентства и организации, монетизирующие образовательный контент.