«Сберлогистика» запускает склад в Новосибирске под объемы продаж «Сбермегамаркета»

Арендованный «Сберлогистикой» склад общей площадью 4300 кв.м. будет использоваться как сортировочный центр или пункт приема товаров от продавцов «Сбермегамаркета» в рамках первой мили, а также как фулфилмент-центр для хранения товаров с оказанием широкого спектра логистических услуг. В компаниях рассчитывают, что инициатива позволит существенно сократить сроки доставки заказов клиентам маркетплейса в регионе, а также позволит расширить партнерскую сеть за счет привлечения к сотрудничеству локальных производителей и дистрибьютеров. Об этом CNews сообщили представители «Сбермегамаркета».

Склад класса А расположен по адресу улица Даргомыжского, 8В и оснащен современным технологическим оборудованием для обработки более 20 тыс. грузовых мест и оперативного хранения ассортимента в размере более 250 тыс. единиц товара. Для безопасной разгрузки и погрузки предусмотрено семь доклевеллеров, в том числе для разгрузки фур. Склад также оборудован высотной стеллажной системой – полочным мезонином для хранения товара. Для быстрой выгрузки и размещения предусмотрены электропогрузчики и электророхли.

«Сейчас компании в сфере розничной и электронной торговли стремительно перестраивают процессы, решают проблемы с логистикой, прогнозированием спроса и доставкой. Сохранить доступность товаров для потребителей и поддержать продажи можно благодаря использованию полностью готовой инфраструктуры маркетплейса. Новосибирск — самый крупный сибирский город, спрос покупателей в котором у нас кратно растет. Так, количество заказов на “Сбермегамаркете” у жителей Новосибирской области в I квартале 2022 г. увеличился на 3268% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы надеемся, что активный запуск работы склада и предлагаемые нами возможности будут способствовать развитию локальных продавцов и позволят нам стать более конкурентными в регионе по скорости доставки и качеству сервиса», – сказал Антон Сиземин, руководитель отдела продаж маркетплейса «Сбермегамаркет».

«Новосибирск является одним из приоритетных регионов для развития бизнеса нашей компании. Предоставляя весь спектр современных логистических и складских услуг, мы вносим свой вклад в развитие электронной коммерции не только на территории Новосибирска и Новосибирской области, но и даем возможность покупателям всего Сибирского региона получать заказы в минимальные сроки. Сотрудничество с нашей компанией даст бизнес-сообществу региона ряд неоспоримых преимуществ – получение заказов через крупнейшую собственную сеть постаматов и пунктов выдачи посылок, расположенную в шаговой доступности от покупателя, эффективную курьерскую доставку, отточенные операционные процессы, позволяющие держать высокий уровень качества и гибкий ценовой подход. Уверена, вместе мы сможем дать новый импульс развития бизнеса локальным производителям и продавцам» – отметила Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции компании «Сберлогистика».

Сейчас на мультикатегорийном маркетплейсе «Сбермегамаркет» можно найти более 4,5 млн товаров. На текущий момент маркетплейс доставляет заказы более чем в 1000 городов России. Активная экспансия «Сбермегамаркета» в регионы России усиливается благодаря расширению использования складской инфраструктуры и сети пунктов выдачи главного логистического оператора — «Сберлогистики». На текущий момент оформить поставку товаров на фулфилмент можно также в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В 2022 г. планируется открытие складов в ряде других регионов.

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Маркетплейс «Сбермегамаркет» — онлайн-площадка, где можно найти более 4,5 млн товаров более чем от 8000 магазинов в 16 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и многое другое. Для предпринимателей в сфере электронной и розничной торговли мы создаем эффективный канал продаж, где они размещают свои товары, а мы предоставляем интернет-витрину, маркетинг, логистику, расчетно-кассовое обслуживание и клиентский сервис, то есть полностью готовую инфраструктуру для повышения продаж. Такой формат сотрудничества позволяет продавцам получить доступ к многомиллионной аудитории, сократив собственные затраты на привлечение и операционную деятельность по заказам. На текущий момент «Сбермегамаркет» доставляет товары более чем в 1000 городов России.

«Сберлогистика» – федеральный логистический оператор, предоставляет полный комплекс логистических услуг для частных и корпоративных клиентов, включая доставку заказов из крупнейших интернет-магазинов курьером, через пункты приема и выдачи заказов и в постаматы. Компания располагает обширной инфраструктурой – собственной курьерской службой, сетью из более 19 тыс. пунктов выдачи заказов и постаматов, расположенных в отделениях «Сбера», а также автопарком и складскими мощностями площадью более 180 тыс. кв. м. по всей стране. При этом компания развивает сеть постаматов вне офисов «Сбера» - в магазинах, аптеках, торговых и бизнес-центрах.