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MyTracker открывает возможность для создания кастомизированных метрик

Команда MyTracker (проект VK) расширила функциональность отчетов. Теперь пользователи могут самостоятельно добавлять дополнительные вычисляемые метрики для оценки результатов рекламных кампаний. С их помощью можно рассчитывать и сравнивать целевые маркетинговые показатели в привычном интерфейсе. Благодаря обновлению больше не нужно вручную вычислять необходимые параметры на основе выгрузки данных из стандартных отчетов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Создать вычисляемые метрики можно в разделе с отчетами. Для этого достаточно указать название метрики, а затем добавить ее вместе с релевантной формулой. С помощью метрик можно рассчитать необходимые для бизнеса показатели: например, стоимость установки (CPI), стоимость конверсии (CPA), рентабельность инвестиций (ROI), средний доход с пользователя (ARPU) и др.

Работать с вычисляемыми метриками можно как самостоятельно, так и в команде – достаточно поделиться ссылкой на готовый отчет с коллегами, открыть ее и сохранить.

Создать собственные метрики, отредактировать их или упорядочить можно в списке вычисляемых метрик или в конструкторе отчетов.

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