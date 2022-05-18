MyTracker открывает возможность для создания кастомизированных метрик

Команда MyTracker (проект VK) расширила функциональность отчетов. Теперь пользователи могут самостоятельно добавлять дополнительные вычисляемые метрики для оценки результатов рекламных кампаний. С их помощью можно рассчитывать и сравнивать целевые маркетинговые показатели в привычном интерфейсе. Благодаря обновлению больше не нужно вручную вычислять необходимые параметры на основе выгрузки данных из стандартных отчетов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Создать вычисляемые метрики можно в разделе с отчетами. Для этого достаточно указать название метрики, а затем добавить ее вместе с релевантной формулой. С помощью метрик можно рассчитать необходимые для бизнеса показатели: например, стоимость установки (CPI), стоимость конверсии (CPA), рентабельность инвестиций (ROI), средний доход с пользователя (ARPU) и др.

Работать с вычисляемыми метриками можно как самостоятельно, так и в команде – достаточно поделиться ссылкой на готовый отчет с коллегами, открыть ее и сохранить.

Создать собственные метрики, отредактировать их или упорядочить можно в списке вычисляемых метрик или в конструкторе отчетов.