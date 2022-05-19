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«Кнауф» запустил виртуального помощника

На российском сайте «Кнауф» и в мессенджерах Telegram и Viber стал доступен чат-бот KAI (Knauf Artificial Intellect). Виртуальный помощник даст консультацию по продуктам и технологиям, поможет рассчитать расход материалов, подобрать обучающий курс, проверит статус заказа на маркетплейсе «Кнауф». Об этом CNews сообщили представители «Кнауф».

Тестирование чат-бота KAI проходило в два этапа. Сначала работу сервиса предложили проверить сотрудникам КНАУФ, собрали отзывы, внесли необходимые изменения. Затем бот тестировала группа профессиональных строителей — бригадиры и руководители небольших строительных компаний, около 700 человек, в компании собрали примерно 3000 сообщений, которые позволили доработать виртуального помощника до максимально удобной для пользователей версии.

Теперь виртуальный помощник «Кнауф» может ответить на многие вопросы клиентов. Он подскажет технические характеристики систем и материалов, посоветует, какую продукцию использовать для определенных строительных задач, поможет рассчитать стоимость товаров и уточнить статус заказа на маркетплейсе «Купи Кнауф» и многое другое. Также KAI расскажет о программе лояльности K.PROFI: как стать ее участником, потратить баллы и получить подарки. С его помощью можно записаться на курсы Академии «Кнауф», подобрать оптимальное решение для строительства.

Бот создан на базе платформы JAICP, российской разработки, занимающей заметное место в этом сегменте мирового ИТ-рынка. В основе технологии — natural language understanding (NLU), то есть распознавание и обработка компьютером любого вопроса на естественном языке. «Кнауф» было важно, чтобы виртуальный помощник мог понимать даже не заложенные в сценариях фразы, вычленяя суть из контекста, и задавать уточняющие вопросы. Необходимым условием была возможность совершенствования бота.

Пользователь может задать вопрос чат-боту KAI в любое время суток. Поддержку клиенты получат даже тогда, когда call-центр компании не работает. При желании пользователя, а также при отсутствии ответа в базе знаний сервиса, обращение будет передано в центр поддержки.

Виртуальный помощник KAI полезен не только для клиентов, но и для компании. Благодаря ему «Кнауф» будет получать подробную информацию о потребностях покупателей и собирать обратную связь по продукции.

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Группа «Кнауф» – международная компания, с 1993 г. осуществляющая инвестиционную деятельность в России и странах СНГ. Группа «Кнауф» производителем строительных отделочных материалов.

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