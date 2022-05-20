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На «Госуслугах» можно зарегистрировать рождение ребенка в электронном виде

Минцифры России совместно с Минздравом, Минюстом, Минфином и ФНС России существенно преобразовали процесс регистрации рождения ребенка. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Теперь это можно сделать полностью в электронном виде, пройдя следующие шаги:

1. При рождении ребенка в роддоме с согласия мамы оформляется электронный медицинский документ о рождении, который поступит в ее личный кабинет на «Госуслугах».

2. Получив уведомление в личном кабинете, мама переходит на услугу по регистрации рождения и заполняет заявление, где указывает имя ребенка.

3. Если ребенок родился в браке, отец также участвует в этом процессе, согласовывая на «Госуслугах» имя ребенка.

4. Орган ЗАГС или МФЦ на основании поступившего заявления о рождении и электронного медицинского документа формирует в едином государственном реестре ЗАГС цифровую запись акта гражданского состояния о рождении.

5. В личный кабинет матери ребенка на «Госуслугах» поступает уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении.

У матери ребенка сохраняется возможность не оформлять электронный медицинский документ о рождении, ей предоставят его на бумажном носителе. С ним можно также подать заявление на «Госуслугах» или лично в органе ЗАГС или МФЦ. Таким образом, граждане, которые привыкли использовать бумажные документы, могут воспользоваться своим правом.

Для тех, кто выберет электронные документы, также сохраняется возможность получить в последующем бумажные документы. Для этого можно воспользоваться сервисом «Госуслуг» по выдаче повторных и первичных свидетельств и справок.

«Обычно ребенка ждут девять месяцев, но этого ребенка мы ждали более трех лет – с момента старта проектирования суперсервисаРождение ребенка”. Первая регистрация рождения на основании электронного медицинского документа о рождении зарегистрирована в органе ЗАГС Республики Саха (Якутия). Первым в Россиицифровым” ребенком оказался мальчик, которого родители решили назвать Марком. Возможность зарегистрировать рождение в электронном виде является важным этапом на пути цифровизации нашей страны», – сказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

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