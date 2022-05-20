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Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения

Цифровая мультимедийная платформа Wink после успешного завершения технического аудита включена в реестр российского программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Платформа с нуля создана силами внутренней команды разработчиков группы компаний «Ростелеком». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Ежемесячно видеосервисом пользуется уже более 10 млн клиентов, по количеству платящих подписчиков он входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров. Нам важно, чтобы Wink был российским видеосервисом с лучшим пользовательским опытом», — отметила вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.

«Развитие видеосервиса Wink подтверждает, что “Ростелеком” способен самостоятельно делать крутые и востребованные клиентами цифровые сервисы. Мы последовательно расширяем и укрепляем компетенции по внутренней разработке ИТ-решений для всех сегментов бизнеса. Мы продолжим выполнять стратегическую задачу — создавать и развивать отечественное ПО, выступая драйвером цифрового развития отрасли. Мы благодарны пользователям за обратную связь, которую обязательно учитываем при развитии сервиса и доработке ПО», — сказал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Платформа Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра и дает возможность просматривать контент на любом устройстве. Кино, сериалы, концерты, познавательный контент доступны на экране телевизора (с помощью собственной ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на портале Wink).

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

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