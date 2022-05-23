«Яндекс маркет» поможет найти аптеку, где есть все нужные лекарства для заказа

При покупке лекарств на «Яндекс маркете» теперь можно посмотреть на карте аптеки, где есть сразу все нужные препараты или куда они приедут уже на следующий день. Это упрощает заказ нескольких лекарств, в том числе рецептурных. Можно выбрать аптеку, чтобы сразу получить в ней всю покупку в тот же день или на следующий, — и не нужно долго ждать доставки заказа или забирать часть лекарств в одной аптеке, а часть в другой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

«Маркет» показывает карту аптек при оформлении заказа с самовывозом. В разных аптеках цены на одни и те же товары могут различаться, поэтому сервис указывает на карте не только сами аптеки, но и общую стоимость выбранных препаратов в каждой из них. Дальше пользователь просто выбирает подходящую аптеку и оформляет заказ.

Новая возможность работает в более чем 40 городах России, где можно купить лекарства на «Маркете». В разных регионах страны сервис сотрудничает примерно с 6500 аптек, из них 2000 находятся в Москве.

Помимо самовывоза, безрецептурные лекарства и БАДы, заказанные на «Маркете», можно также получить с экспресс-доставкой за один-два часа, в том числе ночью. Эта услуга действует для всех безрецептурных препаратов на сервисе.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 30 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились уже почти 28 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».