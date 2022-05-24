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«Яндекс доставка» предложила предпринимателям платформу для организации магистральных перевозок

«Яндекс доставка» запустила облачную платформу «Магистрали» для организации перевозок между городами и внутригородской доставки до покупателя. Новое решение объединяет в одном месте производителей товаров, грузоотправителей, экспедиторов, а также водителей фур и грузовиков и позволяет им прозрачно координировать все этапы перевозки в одном окне. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью «Магистрали» можно, например, объединить свой груз с другими грузоотправителями, если кузов оказался неполным, найти исполнителей для перевозки и застраховать свой груз. Платформа позволяет сократить издержки на логистику — экономия может составить до 23%.

«Магистрали» помогают участникам координировать все этапы перевозки: работу с текущими грузоперевозчиками, поиск новых исполнителей, проверку благонадежности контрагента, мониторинг заказа в режиме реального времени, передачу курьеру в городе получения товара. На платформе уже зарегистрированы грузоперевозчики с разными видами грузового транспорта: тентованный, рефрижераторный, изотермический и другие.

Пользователи платформы также могут объединить грузы разных грузоотправителей, если кузов грузовика оказался неполным (LTL-перевозки). Это позволяет экономить всем заказчикам, так как транспортное средство используется более эффективно. При этом есть возможность указать условия товарного соседства: внутри программы заказчик может самостоятельно прописать все требования к перевозке и допустимые товары для совместной доставки.

Платформенное решение уже проверено на логистических задачах «Яндекс маркета». За счет него маркетплейсу удалось сократить издержки на часть перевозок от 7 до 23%, в зависимости от географического направления.

«Многие компании уже столкнулись с необходимостью перестраивать привычные цепочки поставок, надо учиться более эффективно использовать собственный и привлеченный транспорт. Пример очевидной проблемы: по данным “Центра экономических исследований”, грузовики загружаются всего на 60% в направлении на Москву и на 40% в обратном направлении. “Яндекс доставка” открыла доступ к платформе, которая может решить эту проблему. Мы уже смогли оптимизировать логистические процессы на нашем собственном маркетплейсе. Теперь малый и средний бизнес может подключиться к ее тестированию для своих логистических задач», — рассказал директор по развитию бизнеса «Яндекс доставки» Алексей Федотов.

Для подключения к платформе необходимо зарегистрироваться на сайте. Платформу можно интегрировать в текущие бизнес-процессы, например, в ERP-системы — тогда заявки попадают в «Магистрали» автоматически и становятся сразу видны экспедиторам и перевозчикам. Для водителей фур и грузовиков предусмотрено мобильное приложение для работы с платформой.

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