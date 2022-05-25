«Яндекс» запустил новые большие форматы на главной странице

«Яндекс» запустил два новых формата медийной рекламы на главной странице — большой баннер с видео для десктопов и большой баннер для мобильной версии. Новые рекламные форматы в два раза больше стандартных баннеров и помогут решить задачи бизнеса на разных уровнях воронки продаж. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Большой баннер с видео будет показываться под строкой поиска, максимальная длина ролика составит 15 секунд. По результатам первых тестов, формат показал более 40% VTR для 15 секундного ролика. Кликабельность нового формата в мобильной версии в два раза выше в сравнении со стандартным баннером.

«Мы постоянно совершенствуем рекламный инвентарь, в том числе и форматы на главной странице. Первым этапом развития стал большой баннер, запущенный в январе этого года. Учитывая востребованность видеорекламы, появление нового большого баннера с видео – закономерное развитие продукта и ответ на запрос рынка. Большой баннер в мобильной версии главной страницы позволит брендам стать еще заметней у мобильной аудитории, доля которой динамично растет. Новые форматы помогут привлечь внимание десятков миллионов пользователей и увеличить брендовые метрики», — сказала Анна Сорокина, руководитель подразделения по развитию медийных продуктов «Яндекса».

Объем показов, доступный для покупки, у больших форматов меньше, чем у обычных баннеров — это позволит сохранить баланс между комфортом пользователей и результативностью для бизнеса. Оценить эффективность кампании можно с помощью стандартных медийных показателей, а большой баннер с видео, в том числе, и по VTR (показатель досмотров). Для оценки динамики бренд-метрик возможно подключить Brand Lift исследование. Также по итогам кампании возможно оценить как изменился объем запросов в поиске, заказав Search Lift аналитику.

По данным «Яндекса», в 2021 г. среднемесячная аудитория главных страниц на всех платформах составила 54 млн человек.