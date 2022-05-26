Модульбанк создал бесплатную фотостудию и производство контента для продавцов на маркетплейсах

Банк для предпринимателей Модульбанк запустил собственный центр дизайна. Это фотостудия для предпринимателей, которые торгуют на маркетплейсах, и бесплатный пакет услуг по производству продающего контента для торговых площадок — от оформления карточек товаров, до инфографики и видеоматериалов.

В пакет входит производство фото и видео любой сложности, в том числе предметная съемка, видео-360°, rich-контент. Под запрос предпринимателя банк привлекает к съемке профессиональных фотомоделей по контракту с модельным агентством. На выходе предприниматель получает готовые обработанные фото и смонтированное видео, которые могут быть дополнены инфографикой или другими элементами дизайна. Весь контент адаптируется под целевые торговые площадки.

Для клиентов Модульбанка с подключенной опцией «Маркетплейс» все услуги по производству контента доступны бесплатно, без ограничений количеству товара, фото- и видеоконтента.

«Мы знаем, какую роль играет контент в e-commerce индустрии. Мы как банк очень заинтересованы в том, чтобы у наших предпринимателей росли продажи и обороты, поэтому включили услугу по производству продающего контента в пакет опций «Маркетплейс» и не планируем брать за нее деньги», — сказал Павел Семенов, член правления Модульбанка.

Чтобы заказать фотосъемку и дизайн карточек, клиенту Модульбанка нужно обратиться к своему маркет менеджеру, он все организует. В течение недели предприниматель получает готовый результат. Стать клиентом Модульбанка и получать качественный контент для торговых площадок можно открыв счет и подключив пакет опций «Маркетплейс» за 1 день.