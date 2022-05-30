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В «Яндекс взгляде» появилась возможность запускать опросы по собственной базе

В сервисе «Яндекс взгляд» теперь можно создавать и запускать опросы по своей клиентской базе. Это позволит компаниям получать больше информации о своих пользователях: определять демографию, покупательские привычки, мотивацию, барьеры. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Создание опроса реализовано в нативном формате и не требует привлечения сторонних специалистов — эксперты подготовили несколько шаблонов. С помощью конструктора можно создать 12 разных типов вопросов и настроить сложную логику анкет в зависимости от задач бизнеса. Ссылку на сформированную анкету можно разместить в соцсетях, отправить письмом, либо интегрировать на различных площадках с помощью специального виджета.

Заполнение анкеты происходит в безопасном облачном периметре сервиса «Яндекс взгляд» — получить доступ к результатам и поделиться ими может только клиент. Статистика представлена в виде функциональных графиков, которые выгружаются в удобном формате для дальнейшего анализа, а все заполненные анкеты доступны в личном кабинете.

В рамках сервиса специалисты «Яндекс взгляда» оказывают помощь с созданием анкет и формулированием вопросов.

«Опросы — один из важнейших инструментов для маркетологов и руководителей компаний, который дает возможность получить оперативную обратную связь от собственных клиентов. Через ответы можно увидеть как сильные стороны продукта, так и направления для будущего роста», — руководитель сервиса «Яндекс взгляд» Ирина Карпова.

В каждом опросе 10 заполненных анкет предоставляются бесплатно — каждая дополнительная будет стоить 3 рубля. Подробности можно узнать на странице сервиса.

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