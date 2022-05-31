Более 5 млн человек проголосовали за объекты благоустройства через Госуслуги

Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства проводилось с 15 апреля по 30 мая 2022 г. Проголосовать можно было: с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» на странице za.gorodsreda.ru или на портале Госуслуг; при помощи волонтеров, дежуривших в общественных местах, воспользовавшись их мобильными приложениями. Всего в голосовании приняли участие 10,5 млн человек. Около половины из них воспользовались платформой «Госуслуги. Решаем вместе». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Активнее всего голосовали жители Краснодарского края, Красноярского края, Московской области, Республики Башкортостан, Ростовской области, Самарской области, Саратовской области, Свердловской области, Ставропольского края, Челябинской области.

Предложения, набравшие большинство голосов, будут реализованы в 2023 г. в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».