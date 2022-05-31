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Маркетплейс Allsoft запустил продажи электроники и оборудования

Интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Allsoft представил новое направление продаж — hardware («железо»). Площадка предлагает продукцию от более чем 140 вендоров, ассортимент ноутбуков, жестких дисков, 3D-манипуляторов, транспондеров и др. активно расширяется.

Allsoftпоставщик биллинга и онлайн-супермаркет в России и СНГ. С 2004 г. специализируется на продаже программного обеспечения, более 20 тыс. продуктов от 3 тыс. разработчиков, а теперь и технических устройствах ведущих брендов.

Allsoft предлагает 7,5 тыс. наименований направления hardware, наибольшим спросом уже пользуются такие категории товара как ноутбуки, карты памяти, жесткие диски, ключи безопасности, видеорегистраторы, 3D-манипуляторы, картриджи для принтеров, аккумуляторы и батареи, источники бесперебойного питания. Наиболее популярными вендорами являются Yubico, Acer, APC, HP, Kingston и 3Dconnexion.

Григорий Харевский, директор по маркетингу Allsoft, отметил: «Мы уже известны как поставщики полного спектра ПО в цифровом и коробочном форматах от «Лаборатории Капсерского», «Доктор Веб», Abbyy, «Криптопро», «Аскон» и других мастодонтов. Теперь широкий выбор офисных программ, антивирусов, файловых менеджеров и т.п. дополнился железом, что позволяет закрыть все задачи в одной точкемаркетплейс Allsoft».

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