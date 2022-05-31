VK представила новый «Календарь» в «Почте Mail.ru»

«Календарь» в «Почте» стал удобнее для пользователей: появились новые опции для совместного планирования с коллегами и друзьями, заработало автоматическое добавление событий из писем. Кроме того, обновился дизайн: «Календарь» стал более наглядным. Об этом CNews сообщили представители VK.

Строить планы стало проще: в «Календаре» теперь можно выбирать разные варианты просмотра — события за день, планировщик на неделю или на месяц. Появилась возможность создавать общие графики — например, для команды, или для друзей, которые вместе собрались в путешествие. Также в новой версии можно увидеть свободное время коллег: это удобно, когда нужно назначить встречу.

Еще одна возможность для пользователей, которая появилась после обновления — создавать встречи для всех участников переписки. Для этого достаточно нажать на иконку календаря в правом верхнем углу письма. Благодаря новой опции обсуждение, которое началось в почте, легко продолжить в офлайне или на видеозвонке.

При покупке билетов, записи к парикмахеру или на мероприятие событие автоматически добавится в «Календарь» вместе со ссылкой на письмо и напоминанием.

«“Календарь” стал лаконичным и удобным: в нем проще планировать личные и рабочие дела, от совещаний и звонков с коллегами до обедов и детских утренников. Особое внимание уделили безопасности: благодаря технологиям VK, новый планировщик стал более защищенным, в нем можно настраивать уровень приватности», — сказал руководитель бизнес-юнита Mail.ru Иван Мыздриков.

В обновленном «Календаре» также много изменений интерфейса, благодаря которым планы стали нагляднее. События из разных календарей — например, рабочего и личного — выделяются разными цветами. Пересечение событий тоже стало заметнее. А в правом нижнем углу «Календаря» появились «Задачи» — дела и сроки их выполнения собраны на одном экране, при необходимости их можно скрыть.

Обновления затронули веб-версию и мобильное приложение «Почты Mail.ru».

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