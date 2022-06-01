Более 6 млн вопросов решили москвичи с помощью портала «Наш город»

Со дня своего основания в 2011 г. портал «Наш город» помог жителям столицы решить более 6 млн вопросов, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Сервис пользуется популярностью благодаря простой механике взаимодействия с органами власти и ответственными службами. Сейчас там принимают сообщения более чем по 200 темам, а число пользователей превышает 1,8 млн. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

«Портал “Наш город” стал незаменимым инструментом, с помощью которого москвичи активно участвуют в жизни столицы. Достаточно отправить фото и описать ситуацию, и система сама определит ответственную службу, после выполнения задачи пользователю придет отчет. Таким образом горожане помогли решить уже больше шести миллионов вопросов», — сказала Наталья Сергунина.

По регламенту на ответ дается восемь рабочих дней. С помощью портала жители города сами контролируют качество выполненных работ: они подтверждают или опровергают, что ситуация улажена. Сделать все это можно и в мобильной версии проекта.

В среднем за день устраняется около 3000 недочетов. Чаще всего москвичи сообщают о ненадлежащем состоянии дворов. За все время работы портала городские службы решили 780 тыс. таких ситуаций. Запросы по поводу состояния дорог поступают реже, их было 320 тыс. Неполадки освещения в многоквартирных домах устранили 310 тыс. раз.

Увидеть, как благодаря сервису и самим москвичам город меняется к лучшему, можно в разделе «Результаты работы портала».

Проект постоянно развивается: появляются новые актуальные разделы, расширяется список тем для жителей ТиНАО, которых недавно подключили к порталу.

«Наш город» создан для улучшения качества жизни горожан и облика Москвы за счет активного участия самих жителей. Проект курирует госучреждение «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий.